Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului si Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comerciala DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință urmatoarele:
– în perioada 30.03-03.04.2026, in functie de conditiile meteorologice, se vor desfășura lucrări de DERATIZARE (combaterea rozatoarelor) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Produsul utilizat in cadrul lucrarilor de deratizare este Agrorat Wax Block.
Antidot în caz de ingerare accidentală: Vitamina K1
In cazul conditiilor meteo nefavorabile termenul de executare a lucrarilor va fi prelungit/decalat.
- ANUNȚ: Lucrări de deratizare în Sibiu între 30 martie și 3 aprilie 2026 acum 2 minute
