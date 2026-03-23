au schimbat șoferul, dar nu și problema: ambii erau băuți, în tălmaciu

Doi bărbați din localitatea Tălmaciu sunt cercetați penal după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului, la interval scurt de timp, în aceeași zi.

Primul incident a avut loc în data de 21 martie, în jurul orei 12:20, pe strada Principală din Tălmaciu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un localnic în vârstă de 48 de ani.

În urma testării alcoolscopice, a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În autoturism se afla și un pasager, un alt bărbat în vârstă de 46 de ani, tot din Tălmaciu. După ce șoferul a fost dus la spital, acesta a rămas lângă vehicul.

Ulterior, bărbatul pasager s-a urcat la volan cu intenția de a duce mașina la domiciliul prietenului său. Acesta a fost însă oprit în trafic de polițiști, iar în urma testării alcoolscopice a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ultima oră