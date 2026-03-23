Doi bărbați din localitatea Tălmaciu sunt cercetați penal după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului, la interval scurt de timp, în aceeași zi.
Primul incident a avut loc în data de 21 martie, în jurul orei 12:20, pe strada Principală din Tălmaciu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un localnic în vârstă de 48 de ani.
În urma testării alcoolscopice, a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
În autoturism se afla și un pasager, un alt bărbat în vârstă de 46 de ani, tot din Tălmaciu. După ce șoferul a fost dus la spital, acesta a rămas lângă vehicul.
Ulterior, bărbatul pasager s-a urcat la volan cu intenția de a duce mașina la domiciliul prietenului său. Acesta a fost însă oprit în trafic de polițiști, iar în urma testării alcoolscopice a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.
- Au schimbat șoferul, dar nu și problema: ambii erau băuți, în Tălmaciu acum 2 minute
- Minor de 17 ani, prins pe ATV fără permis, în Sibiu acum 3 minute
- Doi tineri arestați: au furat unelte și materiale de zeci de mii de lei dintr-un șantier acum 12 minute
- Vremea se schimbă brusc: temperaturile scad cu 7 grade și vin ploi zilnice acum 25 de minute
- Profesorii și cercetătorii pierd aproape jumătate din sporul de doctorat acum 30 de minute