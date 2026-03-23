aur pentru sibiu: cadeții aft, pe primul loc la campionatul militar de judo / foto

Lotul de judo al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a strălucit la etapa finală a Campionatului Militar de Judo, demonstrând determinare și pregătire impecabilă.

Sportivii sibieni au reușit să se impună într-o competiție acerbă, evidențiind atât talentul individual, cât și coeziunea de echipă.

Performanța de excepție a cadrelor militare subliniază angajamentul Academiei pentru dezvoltarea excelenței sportive și spiritului de competiție în rândul tinerilor militari.

Rezultatele individuale ale sportivilor sibieni au confirmat valoarea și determinarea acestora:

  • Cd.sg. Andrei Predescu – locul I la categoria 90 kg
  • Cd. Alexandru Casangiu – locul I la categoria 81 kg
  • Cd.cap. Ștefan Botezan – locul I la categoria 73 kg
  • Cd.sg. Mihăiță Varvaroi – locul II la categoria 100 kg
  • Cd.frt. Diana Nicolae – locul III la categoria 57 kg
