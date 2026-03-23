avrigul și-a prezentat oferta turistică operatorilor din toată țara la sibiu

Pe scurt: Avrigul a participat la evenimentul „Meet Sibiu PRO”, unde și-a prezentat oferta turistică operatorilor din toată țara, punând accent pe atracțiile locale și inițiativele antreprenoriale.

Primăria Orașului Avrig a participat duminică, 22 martie 2026, la Sibiu, la evenimentul „Atelierul B2B – Meet Sibiu PRO”, unde și-a prezentat oferta turistică locală în fața operatorilor specializați în incoming din întreaga țară. Potrivit reprezentanților Primăriei Avrig, aceste întâlniri directe cu profesioniștii din domeniu au reprezentat o oportunitate de a evidenția autenticitatea și diversitatea experiențelor oferite de oraș și de Zona Turistică Valea Avrigului.

Avrigul a evidențiat atracțiile și valorile locale

Reprezentanții administrației locale au pus accent pe atracțiile și valorile care definesc Avrigul: Palatul Brukenthal Avrig, Muzeul Avrig, tradițiile și meșteșugurile locale, dar și inițiativele antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunității, precum Fabrica de Bere Augusta sau Ferma de Cerbi Poiana Neamțului. Aceste elemente au fost prezentate ca parte integrantă a identității turistice a orașului.

„Prezentăm oferta turistică locală într-un format dinamic, prin întâlniri directe cu profesioniști din domeniu, evidențiind autenticitatea și diversitatea experiențelor pe care le oferă orașul nostru și Zona Turistică Valea Avrigului. Pe lângă informațiile generale despre destinație, punem accent pe atracțiile și valorile care definesc Avrigul: Palatul Brukenthal Avrig, Muzeul Avrig, tradițiile și meșteșugurile locale, dar și inițiativele antreprenoriale care adaugă valoare comunității, precum Fabrica de Bere Augusta sau Ferma de Cerbi Poiana Neamțului. Astfel de întâlniri contribuie la dezvoltarea parteneriatelor și la creșterea vizibilității Avrigului ca destinație turistică autentică, pregătită să ofere experiențe memorabile vizitatorilor. Vom continua să promovăm Avrigul cu responsabilitate și cu pasiune!”, a transmis Lidia Badila, purtător de cuvânt al Primăriei Orașului Avrig.

Operatorii de turism au descoperit oferta Avrigului la standul dedicat

La standul Avrigului, vizitatorii au putut discuta și cu reprezentanți ai Brambura Park și Panoramic Park Viking Village, care și-au prezentat propriile oferte turistice agențiilor de turism prezente la evenimentul organizat de Asociația Județeană de Turism Sibiu. Astfel, Avrigul a demonstrat că este o destinație complexă, cu atracții variate și inițiative private care completează peisajul turistic local.

