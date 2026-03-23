balaure a revenit pe gazon după 6 luni de absență. ”am avut emoții mari, parcă eram la debut” / exclusiv video

Unul dintre jucătorii exponențiali de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure a revenit duminică pe teren, la șase luni după operația de ligamente.

Operat la ligamente la jumătatea lunii septembrie, Silviu Balaure a revenit pe gazon duminică, pe ”Municipal”, în meciul cu FC Botoșani, scor 3-0. Cei 2500 de fani sibieni l-au aclamat pe mijlocașul dreapta în momentul în care l-a înlocuit pe Neguț, de la care a preluat și banderola de căpitan.

”A fost un moment unic, am fost emoții mari, zici ca acum m-am apucat de fotbal. A fost ceva de nedescris, publicul a cântat, eram foarte emoționat, ca la juniori. După ce intri în meci, nu te mai gândești la nimic altceva” a spus Silviu Balaure pentru Ora de Sibiu.

”Medicii m-au sfătuit să mai aștept, dar am vrut să joc”

Mijlocașul dreapta a revenit pe gazon mai devreme decât prognozele medicilor, care estimau șapte luni de absență.

”Am vorbit și cu Zargary, a avut o accidentare asemănătoare, el a stat nouă luni. Cred că acum genunchiul meu este refăcut în proporție de 70 %, și eu am vrut să joc, pentru că mă simt ok, chiar dacă medicul mă sfătuia să mai aștept. Am vorbit inițial și cu Mister, mi-a zis că aștepta un moment oportun pentru revenirea mea, acesta a venit în meciul cu Botoșani. Când îndrept brusc genunchiul mai simt o jenă ușoară, dar e ceva normal, probabil voi fi 100% după cantonamentul de vară. Am mai avut o ruptură de ligamente la celălalt genunchi, în urmă cu șapte ani, nu mai îmi amintesc nimic de atunci, am făcut o recuperare mai ușoară, eram și mai tânăr. Acum, am muncit de luni până sâmbătă, câte patru ore” a mai declarat ”Bala”.

După meciul bun făcut de echipă duminică, contra Botoșaniului, Silviu Balaure este convins că sibienii se vor menține în Superliga. ”Sută la sută ne salvăm, dacă jucăm cum am făcut-o cu Botoșani, sunt șanse mari să evităm și barajele. Cred că suntem ok, pe drumul cel bun” a mai spus Balaure.

Jucătorul Sibiului a evoluat pentru FC Hermannstadt în primele opt etape ale acestui sezon, fiind lider în Superligă la pasele decisive, cu cinci reușite.