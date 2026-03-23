balcanika aduce show-ul anului la sibiu: adi de la vâlcea promite o noapte de neuitat!

Brandul Balcanika pregătește unul dintre cele mai energice evenimente ale primăverii la Sibiu. Pe 4 aprilie 2026, de la ora 22:00, Redal Expo devine scena unui show care promite să transforme noaptea într-o experiență completă de petrecere.

Cap de afiș este Adi de la Vâlcea, care vine în fața publicului sibian alături de LIVE BAND, cu toate hiturile care ridică instant atmosfera și țin oamenii în picioare până dimineață.

Evenimentul nu este doar un concert, ci o experiență construită în jurul conceptului Balcanika — un brand care mizează pe energie, libertate și conexiune între oameni.

„Nu e despre statut. Nu e despre cât de des ieși. E despre energia pe care o simți când ești acolo”, transmit organizatorii evenimentului.

Organizatorii anunță o noapte în care nu există pauze: se cântă, se dansează și se trăiește la maximum.

Publicul este invitat să intre în vibe-ul specific Balcanika, unde muzica și atmosfera aduc împreună oameni diferiți într-un singur ritm.

Sibiul este deja provocat: „Ești gata?” — iar răspunsul se va vedea pe ringul de dans de la Redal Expo.

🎟️ Biletele sunt disponibile online, iar prețurile încep de la 60 de lei: https://www.livetickets.ro/bilete/live-show-adi-de-la-valcea

Pentru rezervări de mese și informații, sunați la numărul de telefon 0756240164 .

Cu un concept puternic în spate și un artist care știe să țină publicul în priză, evenimentul organizat de Balcanika se anunță unul dintre cele mai intense din 2026 la Sibiu.