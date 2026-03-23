bărbat rănit la ilimbav după ce a căzut cu un atv: era beat

Polițiști și echipaje medicale au intervenit, duminică seara, în localitatea Ilimbav din județul Sibiu, unde un bărbat a căzut de pe un ATV. Omul era beat.

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 21:30. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un ATV in localitatea Ilimbav, un localnic în vârstă de 31 de ani, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Tânărul în vârstă de 31 de ani a fost evaluat medical la fața locului, dar a refuzat să fie transportat la spital. Ulterior, în jurul orei 01:00, a solicitat intervenția unui alt echipaj pentru acordarea de îngrijiri și transportul la o unitate medicală.

„La sosirea echipajului SAJ bărbatul prezenta multiple excoriații la nivelul feței și capului, de asemenea contuzii abdominale și la nivelul membrelor. După acordarea îngrijirilor medicale bărbatul a refuzat transportul la spital, contrar indicațiilor medicului, el rămânând în custodia Poliției. Ulterior a fost solicitată o ambulanță și a fost transportat la CPU Agnita pentru investigații suplimentare”, transmit reprezentanții SAJ Sibiu.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul ca tânărul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. De asemenea, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

În cauză, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, respectiv refuz de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.