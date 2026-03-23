bătrânelul prins sub un motocultor la cisnădioara: este în stare gravă la spital

Bărbatul prins sub un utilaj la Cisnădioara a fost internat în Spitalul Județean din Sibiu. Omul e în stare gravă.

Un bărbat în vârstă de 72 de ani a căzut, duminică, de pe un motocultor, în curtea locuinței din Cisnădioara și a fost prins sub utilaj. Fratele lui a sunat la 112, iar la fața locului au venit de urgență echipajele medicale și ale poliției. El a fost dus de urgență la spital, fiind conștient, dar cu multiple traumatisme severe.

În prezent este internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, dar starea lui este gravă.

„Pacientul a fost adus în UPU, a fost internat în Compartimentul Chirurgie Vasculară și transferat în Secția Clinică ATI. Starea lui generală este gravă”, transmit reprezentanții SCJU Sibiu.

