biserică nouă la șelimbăr: mitropolitul ardealului a sfințit piatra de temelie / foto

Pe scurt: O nouă biserică prinde contur în Cartierul Tineretului din Șelimbăr, după ce piatra de temelie a fost sfințită de Mitropolitul Ardealului. Evenimentul marchează începutul unui proiect important pentru comunitatea locală.

Piatra de temelie pentru biserica Parohiei Șelimbăr-Cartierul Tineretului a fost sfințită duminică, 22 martie 2026, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ceremonia a avut loc în prezența credincioșilor din zonă și a mai multor reprezentanți ai clerului, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Noul lăcaș de cult din Cartierul Tineretului va avea două hramuri: Întâmpinarea Domnului și Sfânta Cuvioasă Emilia. La slujba de sfințire au participat pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, preotul paroh Sevastian Ghiorghiasa, precum și alți preoți și diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului.

Evenimentul marchează începutul construcției unei biserici mult așteptate de comunitatea din Șelimbăr, care va deservi atât locuitorii din Cartierul Tineretului, cât și pe cei din împrejurimi. Potrivit organizatorilor, proiectul își propune să ofere un spațiu de rugăciune și întâlnire pentru tinerii și familiile din zonă.

Mitropolitul Laurențiu a subliniat importanța acestui demers pentru viața spirituală a comunității locale, evidențiind rolul bisericii ca centru de sprijin și coeziune. La finalul ceremoniei, credincioșii au primit binecuvântarea ierarhului și au fost invitați să se implice în continuare în susținerea proiectului.

FOTO: Costin Chesnoiu