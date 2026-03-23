carnea de miel se scumpește înainte de paști în piața cibin: comercianții explică scumpirile / foto

Cu toate că mai sunt cel puțin două săptămâni până la Paști, producătorii din Mărginimea Sibiului au început să aducă miei în Piața Cibin, la magazine. În hale, mieii vor fi aduși cu o săptămână înainte de Paști.

Primii miei au ajuns în magazinele din Piața Cibin, însă în hală aceștia vor apărea cu o săptămână înainte de Paști. Spre deosebire de anul trecut, prețurile pentru kilogramul de carne a mai crescut. Dacă anul trecut, un kilogram de carne de miel costa 50 de lei, anul acesta a ajuns la prețul de 55 de lei pe kilogram.

Deocamdată, prețurile la vitrină arată 55 lei/kilogram pentru carnea de miel. „Mai aducem și în zilele viitoare. Prețul este mai mare anul acesta din cauza scumpirilor”, a spus un comerciant.

Seceta din vară contribuie, de asemenea, la scumpirii cărnii de miel. „Până la Paști, prețul se mai poate schimba. În carcasă este 50–55 de lei pe kilogram. Este puțin mai scump pentru că s-a scumpit totul. Vara aceasta a fost secetă și a trebuit să mai cumpărăm nutreț”, declarat Ghiță Ciobanul.

Alții anunță că primii miei vor ajunge în magazin abia în data de 26 martie. „Joi aducem primii miei”, a spus un comerciant din Piața Cibin.

Un cioban din Hala Cibin, care vinde deocamdată doar brânză, a spus că este posibil ca înainte de Paști prețurile să ajungă și la 60 lei/kilogram pentru carnea de miel.