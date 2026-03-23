celebrul fotograf italian, paolo avezzù, expune zeci de lucrări la sibiu

Între 24 și 27 martie 2026, la Biblioteca ASTRA, pasionații de fotografie și călătorii sunt invitați să exploreze diversitatea umană și culturală a lumii prin expoziția de fotografie ‘Faces of the Other World – Travel Portraits Around the World’, semnată de artistul italian Paolo Avezzù

Vernisajul va avea loc miercuri, 25 martie 2026, de la ora 17:30, în Foaierul Bibliotecii ASTRA Sibiu, Corp B. Expoziția este organizată de City Hall of Rovigo, Asociația Culturală „Il Circolo di Rovigo” și Asociația Prietenii Naturii Sibiu, cu sprijinul instituției gazdă. Proiectul a fost facilitat la nivel local de Ioana Negoiță, profesor de arte vizuale, care a coordonat organizarea și implementarea acestuia la Sibiu.

Expoziția reunește 26 de fotografii, realizate în timpul călătoriilor artistului în diverse colțuri ale lumii, inclusiv China, Argentina, Maroc, Israel și Brazilia. Portretele surprind oameni de vârste, culturi, religii și identități diferite, oferind o perspectivă profundă asupra diversității și expresivității umane. Pentru Paolo Avezzù, fotografia este strâns legată de experiența călătoriei, pe care o consideră o formă esențială de deschidere spirituală și intelectuală. Artistul mărturisește că „în spatele fiecărui chip se află o poveste”, iar lucrările sale reflectă tocmai această întâlnire autentică cu celălalt.

Născut în 1955 la Rovigo (Italia), Paolo Avezzù este licențiat în științe juridice și a avut o carieră profesională în domeniul bancar, în cadrul BNP Paribas. De asemenea a activat în administrația publică locală, ocupând funcții precum cea de viceprimar și primar al municipiului Rovigo (2001–2006), precum și de președinte al consiliului local. Din 2024, este din nou consilier local. Pasiunea pentru fotografie l-a însoțit constant, concretizându-se în numeroase expoziții personale în Italia și în străinătate.

Prezentarea acestei expoziții la Sibiu reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea relațiilor culturale dintre România și Italia, contribuind la promovarea dialogului artistic și intercultural la nivel european. Demersul expozițional nu ar fi fost posibil fără sprijinul financiar oferit de partenerii italieni.