copiii, în pericol online în românia: 6 din 10 au primit mesaje sexuale

Pe scurt: Copiii români sunt tot mai expuși abuzului online, iar măsurile legislative europene întârzie. Gabriela Firea cere acțiuni urgente pentru protejarea minorilor pe internet.

Șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani din România au primit mesaje cu caracter sexual pe internet, potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii.

În acest context, europarlamentarul Gabriela Firea atrage atenția că un regulament european destinat combaterii abuzului sexual online asupra minorilor stagnează de peste doi ani în Parlamentul European.„Abuzul sexual online asupra copiilor este o crimă oribilă care necesită un răspuns ferm și imediat”, a declarat Gabriela Firea, citată de Mediafax.

Ea a subliniat, într-o postare pe Facebook, că la ultima sesiune plenară a Parlamentului European de la Strasbourg a cerut ca internetul să devină un spațiu sigur pentru copii, fără a afecta drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Firea a precizat că, deși Parlamentul European este pregătit cu un regulament pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, acesta nu a avansat din 2024, iar între timp mii de copii rămân vulnerabili în fața agresorilor online.

Europarlamentarul cere finalizarea regulamentului și aplicarea fermă a legilor existente

Gabriela Firea a subliniat importanța finalizării negocierilor pentru acest regulament, astfel încât să poată intra în vigoare cât mai curând. Ea a menționat că, în paralel, trebuie aplicate cu strictețe instrumentele deja existente, precum Digital Services Act (DSA), în baza căruia Comisia Europeană are deschise 16 investigații privind nereguli grave în mediul online.

Firea susține impunerea unui „majorat digital”, care să interzică accesul copiilor sub 13 ani pe platformele online, iar pentru cei între 13 și 16 ani să fie necesar acordul părinților. De asemenea, europarlamentarul insistă pe verificarea vârstei pe rețelele sociale și pe introducerea educației digitale atât în școli, cât și în familie.

Potrivit Mediafax, Firea consideră că doar prin măsuri legislative clare și educație digitală se poate reduce expunerea copiilor la riscurile din mediul online.