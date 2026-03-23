cozi uriașe la ghișeele de taxe și impozite: sibienii s-au înghesuit să profite de reducerea de 10 la sută / foto video

Zeci de sibieni au stat la coadă luni dimineața pentru a-și plăti taxele și impozitele, mulți dintre ei dorind să beneficieze de reducerea de 10% acordată până la sfârșitul lunii martie.

Oamenii au luat cu asalt, luni dimineața, Direcția Fiscală de pe strada Turismului, încercând să achite taxele și impozitele înainte de termenul limită de 31 martie.

Până la această dată, Primăria Sibiu oferă o reducere de 10% din totalul sumei de plată pentru persoanele fizice care își achită integral impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme.

Nemulțumiri din cauza aglomerației

Mulți dintre cei prezenți s-au plâns de timpul mare de așteptare și de organizare. „Merge foarte greu înăuntru. Stăm să plătim ce n-ar trebui. Nu mă așteptam să fie așa aglomerat. Așteptăm de o jumătate de oră și trebuie să ajung și la serviciu”, a spus Ion.

Alții spun că sunt obișnuiți cu astfel de situații. „N-am încotro. Am mai așteptat și altădată”, a declarat un alt sibian.

Un alt bărbat, recent întors din străinătate, a venit special pentru reducere. „Așteptăm din cauza prostiei din țara asta. Eu am venit de vreo 5 minute, dar uitați-vă la cei din față care așteaptă la greu. M-am întors din Florida acum o săptămână și vreau să profit de reducere”, a spus Mustățea.

Ghișee insuficiente și timp pierdut

Sibienii spun că numărul redus de ghișee îngreunează procesul și contribuie la formarea cozilor. „Mă așteptam să fie aglomerat, dar nu chiar așa. Parcă totuși e prea mult. Și un singur ghișeu… nu știu dacă sunt două înăuntru, dar într-un singur loc e imposibil să nu se facă aglomerație, mai ales că termenul expiră curând. Am mai venit o dată, dar era închis”, a spus Mihai, aflat la coadă.

Citește și: Sibienii pot plăti din nou taxele și impozitele prin ghișeul.ro