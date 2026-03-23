crima pentru avere de la sibiu: fiica ucigașă și asistenta medicală rămân după gratii

Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, rămâne încă 30 de zile în închisoare. Instanța a luat aceeași măsură și față de Camelia Popa, asistenta medicală din Cisnădie care a ajutat-o să comită fapta.

Femeile acuzate de crima pentru avere de la Sibiu rămân în spatele gratiilor. Cele două sunt acuzate de omor calificat.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și în consecință: (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive luată față de fiecare dintre inculpatele : 1. P.A., în prezent aflată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat (…) și 2. P.C.M., în prezent aflată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat (…) pe o durată de 30 de zile fiecare, începând cu data de 28.03.2026 și până la data de 26.04.2026, inclusiv”, se arată în soluția instanței dată luni.

Asistenta medicală a cerut ca măsura arestării preventive să fie înlocuită cu arestul la domiciliu, dar judecătorii nu au fost de acord.

Ambele femei pot contesta măsura în termen de 48 de ore.

Vă reamintim că cele două sunt acuzate că au omorât o contabilă în vârstă de 59 de ani din Sibiu. Una dintre inculpate este chiar fiica femeii, care a vrut să pună mâna pe averea sa. Cealaltă inculpată este o asistentă medicală din Cisnădie. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au descoperit încă o complice: Adriana Viliginschi, fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner. Și ea a fost băgată în arest.