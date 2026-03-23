cum se trece un audit de igienă fără emoții – documentația completă ddd oferită de atum

Pentru multe companii, auditul sanitar sau de siguranță alimentară reprezintă o perioadă de stres.

Documentele lipsă, rapoartele incomplete sau planurile neactualizate pot crea probleme chiar și firmelor care, în realitate, respectă igiena.

ATUM a eliminat complet acest risc: fiecare client primește un sistem complet de documentație DDD, pregătit pentru orice tip de verificare.

Ce înseamnă documentație completă

În viziunea ATUM, un dosar DDD corect trebuie să conțină:

planul anual de intervenții;

harta capcanelor și stațiilor de intoxicare;

procesele-verbale numerotate, semnate și arhivate digital;

fișele tehnice și de securitate ale produselor;

raportările lunare de monitorizare;

recomandările preventive și acțiunile corective.

Toate aceste documente sunt puse la dispoziția clientului în format digital, prin platforma ATUM sau direct pe e-mail, în format PDF standardizat.

Avantajele pentru audit

✔️ Trasabilitate completă pentru toate produsele și acțiunile;

✔️ Acces rapid la toate fișierele, chiar și de pe telefon;

✔️ Plan de amplasare clar, cu cod unic pentru fiecare capcană;

✔️ Dovezi vizuale și semnături digitale;

✔️ Rapoarte compatibile cu standardele IFS, HACCP, FSSC 22000, BRCGS.

„Când totul este clar și bine documentat, auditul devine doar o confirmare a disciplinei,” afirmă Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Controlul prin transparență

Fiecare companie are dreptul să știe exact ce produse se folosesc, în ce cantitate și unde.

De aceea, ATUM oferă transparență totală: toate datele sunt accesibile, verificabile și înregistrate automat.

Aceasta nu este doar o dovadă de seriozitate, ci și o formă de protecție legală și sanitară pentru client.

Beneficiul real: liniștea administrativă

Un audit nu mai trebuie să fie o sursă de tensiune.

Când ai un dosar complet, ordonat și verificabil, controlul devine o formalitate.

Clienții ATUM pot prezenta oricând, în câteva minute, toate dovezile de conformitate.

Într-un mediu economic din ce în ce mai exigent, acest avantaj valorează mai mult decât orice reducere de preț.

Un audit trecut fără emoții nu înseamnă noroc.

Înseamnă ordine, documentație și transparență.

ATUM oferă companiilor din județul Sibiu un sistem complet de control și raportare, care îmbină rigoarea tehnică cu simplitatea digitală.

Pentru că seriozitatea nu se demonstrează prin vorbe, ci prin documente.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Raportare digitală completă și conformitate totală în județul Sibiu

