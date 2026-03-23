cum „vede” primăria sibiu ce e sub pământ: scanare high-tech pe strada mitropoliei / foto

Primăria Sibiu a demarat o etapă inovatoare în pregătirea modernizării străzii Mitropoliei, parte a unui coridor urban menit să devină mai prietenos pentru pietoni, care va include și străzile Avram Iancu și General Magheru.

Pentru a obține o imagine cât mai precisă a rețelelor de utilități subterane de pe strada Mitropoliei, inclusiv conducte metalice și nemetalice, cabluri electrice și fibră optică, autoritățile au utilizat sistemul de georadar IDS Stream DP.

Acest echipament de ultimă generație permite scanări cu acoperire mare și rezoluție ridicată, oferind imagini ale solului până la aproximativ 2 metri adâncime, fără a afecta asfaltul.

Pentru creșterea preciziei, măsurătorile georadarului au fost integrate cu o stație totală robotică, rezultând o ridicare topografică de înaltă acuratețe și corelarea exactă a datelor geofizice în sistemul de coordonate național.

În paralel, pentru identificarea activă a rețelelor conductive ale cablurilor de energie electrică și fibră optică, a fost utilizat un localizator electromagnetic, care permite trasarea precisă a traseelor rețelelor de utilități în teren.

Această abordare tehnologică inovatoare reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii pietonale din centrul Sibiului, reducând riscurile de deteriorare a rețelelor existente și optimizând lucrările viitoare de renovare a străzilor.