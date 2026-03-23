de pe tiktok, în fața judecătorilor: condamnat după ce s-a filmat la volan fără permis și a bătut un copil

Un tânăr de 20 de ani din Hoghilag a fost condamnat de Judecătoria Mediaș după o serie de fapte violențe și acte de teribilism rutier. Printre probele cheie care l-au trimis în fața instanței s-a numărat chiar un videoclip postat de acesta pe TikTok, în care conducea o mașină, deși nu deținea permis de conducere.

Sibianul a fost acuzat de lovire sau alte violențe, după ce bătut un copil de 15 ani din Hoghilag, dar și de conducere fără permis de conducere, ambele infracțiuni în formă continuată. Instanța l-a condamnat la 1 an, 3 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, punându-l sub supraveghere vreme de 2 ani.

Violențe în noaptea de Înviere

Individul a fost cercetat pentru mai multe fapte violențe. De pildă, în 5 mai 2024, după slujba de Înviere, a lovit un minor de 15 ani cu palmele și pumnii peste față. Copilul era însoțit de alți minori astfel că, deși agresorul a susținut în instanță că el a fost cel atacat, declarațiile martorilor și probele de la dosar au infirmat versiunea sa, potrivit rejust.ro.

Agresiunea aceea nu a fost un incident izolat. Zece zile mai târziu, pe 15 mai, în timp ce același minor se deplasa cu bicicleta lângă un pod peste râul Târnava Mare, a fost din nou abordat de inculpat. Acesta din urmă, care se deplasa cu o căruță, a sărit din atelaj, a traversat strada și l-a lovit pe băiat cu pumnii și picioarele, împingându-l într-un șanț. Camerele de supraveghere din zonă au surprins întreaga scenă, iar certificatul medico-legal a arătat că băiatul a avut leziuni ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Autodenunț pe TikTok: s-a lăudat că circulă fără permis

Pe lângă faptele de violență, tânărul a fost trimis în judecată și pentru conducere fără permis. Organele de cercetare penală au descoperit că acesta a condus o mașină, proprietatea fratelui său, pe străzile din Hoghilag în data de 4 mai 2024.

Dovada incontestabilă a fost un clip video postat chiar de inculpat pe contul său de TikTok, în care acesta era filmat de pasagerul din dreapta în timp ce manevra autoturismul pe drumurile publice. Deși a fost acuzat că a mai condus fără permis și pe data de 15 mai, instanța l-a achitat pentru această din urmă faptă, considerând că imaginile de pe camerele de supraveghere nu erau suficient de clare pentru a confirma identitatea șoferului dincolo de orice îndoială.

Închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității

Judecătoria Mediaș a contopit pedepsele pentru lovire și conducere fără permis, rezultând astfel o pedeapsă finală de 1 an, 3 luni și 20 de zile de închisoare. Totuși, având în vedere lipsa antecedentelor penale, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Pe parcursul acestei perioade, bărbatul va trebui să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității, să frecventeze un program de reintegrare socială și să respecte vizitele și termenele impuse de Serviciul de Probațiune Sibiu.

De asemenea, el a fost obligat să îi achite daune morale copilului pe care l-a bătut. Minorul a solicitat inițial suma de 200.000 lei, dar instanța a admis în parte cererea, obligându-l pe bătăuș să plătească daune de 10.000 lei.