dezbatere publică pe tema jocurilor de noroc din sibiu: cetățenii sunt așteptați cu propuneri

Ca urmare a modificărilor aduse prin O.G. 7/2026 privind modul de autorizare a localurilor cu jocuri de noroc, Primăria Sibiu a întocmit un proiect de Regulament local pentru această activitate, care este pus în dezbatere publică și va fi ulterior supus aprobării Consiliului Local.

Propunerea de Regulament a fost publicată spre dezbatere publică pe site-ul sibiu.ro: https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere

Primăria Municipiului Sibiu îi invită pe cetățeni să consulte acest Regulament, sugestiile și propunerile urmând să se primească până în data de 2 aprilie 2026 pe adresa pms@sibiu.ro sau în format tipărit, la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Primăriei Sibiu.