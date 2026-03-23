directorii de școli devin „manageri compleți”: noi obligații și competențe

Pe scurt: Directorii de școală devin manageri cu atribuții extinse, de la gestionarea bugetului la promovarea inovației și relația cu comunitatea. Noul profil urmărește alinierea la standardele europene.

Ministerul Educației a publicat luni, 23 martie 2026, documentul intitulat „Profilul profesional al managerului școlar”, care propune o redefinire majoră a funcției de director de școală.

Potrivit Mediafax, noul profil aduce în prim-plan o viziune modernă, în care directorul nu mai este doar un administrator birocratic, ci devine un lider educațional cu impact direct asupra performanței elevilor și a culturii organizaționale din școală.

Documentul subliniază că directorul de școală va avea un rol strategic, fiind responsabil nu doar de partea administrativă, ci și de calitatea educației oferite, de rezultatele elevilor și de dezvoltarea unui mediu școlar sănătos. Directorul este definit ca „lider pedagogic, strategic și organizațional”, cu influență directă asupra modului în care funcționează școala și asupra performanțelor acesteia.

Printre noile atribuții, directorul va fi obligat să prezinte anual un raport privind calitatea educației și să se implice activ în relația dintre părinți, elevi și autorități. De asemenea, va fi reprezentantul legal al școlii, va gestiona bugetul instituției în calitate de ordonator de credite, va răspunde public pentru performanțele școlii și va avea autoritate în privința personalului – de la angajare și evaluare, la formare profesională.

Noul profil al managerului școlar pune accent pe gândirea strategică, capacitatea de analiză pe baza datelor, competențele digitale, abilitățile de comunicare și leadership, inteligența emoțională și gestionarea conflictelor. Documentul evidențiază și valorile fundamentale pe care trebuie să le aibă un director: interesul superior al elevului, echitate, incluziune, integritate, transparență și colaborare cu comunitatea.

Directorii vor fi responsabili pentru crearea unui mediu educațional sigur, incluziv și orientat spre performanță, cu atenție specială pentru elevii vulnerabili. Ei vor gestiona strategia și dezvoltarea instituțională, bugetul și resursele, calitatea procesului educațional, formarea profesorilor și relația cu partenerii externi.

Un alt aspect important este promovarea inovației pedagogice și susținerea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice. Directorii vor trebui să implementeze mecanisme de evaluare internă și să ia decizii bazate pe indicatori concreți, nu pe intuiție.

Documentul încurajează deschiderea școlii către exterior, prin parteneriate cu autorități și ONG-uri, redactarea de proiecte europene (precum Erasmus+ și eTwinning) și atragerea de fonduri externe. De asemenea, stăpânirea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională devine obligatorie pentru ocuparea funcției de director.

Directorul va avea și rolul de „manager de relații”, fiind responsabil pentru integrarea școlii în comunitate și în rețele educaționale mai largi. Această nouă definiție a rolului vine în contextul Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și urmărește alinierea sistemului românesc la standardele europene în materie de management școlar.

Prin aceste schimbări, Ministerul Educației propune o viziune complet nouă asupra funcției de director de școală, extinzând atribuțiile și competențele necesare pentru a răspunde provocărilor actuale din educație.