doi tineri arestați: au furat unelte și materiale de zeci de mii de lei dintr-un șantier

Doi tineri, în vârstă de 25 și 32 de ani, au fost reținuți de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat dintr-un șantier situat pe strada Virgil Madgearu, din municipiu.

Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea rezonabilă că cei doi ar fi sustras unelte și materiale de construcții în valoare de aproximativ 20.000 de lei. În urma acțiunilor operative desfășurate, polițiștii au reușit recuperarea parțială a prejudiciului.

Faptele ar fi avut loc în două rânduri, respectiv în 24 februarie și 15 martie, când polițiștii au fost sesizați de un bărbat din Mediaș cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns pe șantier și ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților specifice de cercetare, oamenii legii i-au identificat pe cei doi suspecți: un tânăr în vârstă de 25 de ani din Mediaș și un altul, în vârstă de 32 de ani din localitatea Brateiu.

În baza probatoriului administrat, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile față de cei doi tineri, cercetați penal pentru furt calificat.