dorinel munteanu le pregătește o ”surpriză” jucătorilor: ”vin zile grele”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu le-a dat liber jucătorilor până miercuri, când va începe un ciclu de pregătire mai intens.

Profitând de pauza prilejuită de meciul Naționalei în Turcia, Dorinel Munteanu plănuiește să ”încarce” puțin bateriile jucătorilor săi.

Începând de miercuri și până la finalul acestei săptămâni, ”Neamțul” anunță antrenamente mai intense pentru fotbaliștii Sibiului. ”Le-am dat liber până miercuri, dar de când revin și până duminică va fi mai greu pentru ei. În toate zilele din această săptămână vom lucra partea fizică și de recuperare, pentru că am timp. Nu vom juca niciun amical” a anunțat Dorinel Munteanu, în conferința de presă susținută după victoria cu Botoșani, scor 3-0.

Succesul clar cu moldovenii îi dă aripi lui Dorinel Munteanu. ”Eu cred că vom schimba clasamentul în scurt timp, vom fi peste linia roșie. Conducerea le-a anunțat ceva suplimentar față de ce e trecut în contracte, băieții trebuie să se gândească că trebuie să iasă din zona roșie, apoi, cu siguranță, cât timp ei își fac treaba și conducerea va fi lângă ei. Odată și odată trebuie să se termine și gafele individuale și dezavantajele arbitrajelor, nu poate să meargă la infinit așa, cu greșeli monumentale, cum a fost autogolul de la Arad” a mai afirmat fostul internațional.

Următorul meci oficial pentru FC Hermannsadt este programat pe 4 aprilie, la ora 15.00, la Galați, cu Oțelul. Sibienii au câștigat la Galați recent, chiar în ultima etapă din sezonul regular.