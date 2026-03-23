dorinel munteanu savuros după victoria clară cu botoșani. ”le dau să mânânce antrenamente”

FC Hermannstadt respiră ușurată după 3-0 cu FC Botoșani, primul succes din play-out, un rezultat care îi face pe sibieni să spere chiar în salvarea directă.

Ajuns la 300 de meciuri ca antrenor în Superliga, tehnicianul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a primit cadou de la jucătorii săi o victorie frumoasă, 3-0 cu Botoșani.

Antrenorul speră ca sibienii să lege câteva victorii consecutive, care să urce echipa în clasament. “Jucătorii au respectat 101% ceea ce am discutat cu ei, s-a văzut pe teren. Nu am dat spații adversarului, am făcut un joc foarte bun, dar nu este de ajuns. Felicitările trebuie să dureze cât mai puțin și după cele 2-3 zile pe care le dau liber, trebuie să ne concentrăm pe jocul de la Galați. În play-out trebuie să legăm 3-4 victorii la rând, atunci putem spune că funcționează ceea ce îmi doresc” a punctat ”Neamțul” la flash-interviu.

”Echipa merge spre bine”

După cele trei goluri încasate la Arad, Munteanu speră ca erorile individuale din defensivă să nu se mai repete. FC Hermannstadt are trei victori în ultimele patru jocuri și să semne clare de reviriment.

”Am spus de la început, am nevoie de puțin timp să înțeleagă jucătorii, au înțeles în mare parte. Am pierdut multe meciuri pe greșeli individuale, dar sper că s-au terminat, am fost defavorizați și de alți factori, dar echipa merge spre bine. Doar prin muncă, prin dăruire o să reușim, toți cei din lot și-au dorit să câștige. Le dau să mânânce antrenamente, ei se pregătesc foarte bine și e păcat de munca lor să nu o fructifice la final de săptămână, când sunt jocurile” a mai spus Dorinel Munteanu.

După mult timp, FC Hermannstadt a părăsit locurile retrogradabile și a urcat pe locul 14, pe care poate rămâne și după această etapă dacă Slobozia nu bate luni pe Galați.