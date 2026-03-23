două mărturii care dau fiori: cum au descoperit tuberculoza doi pacienți din sibiu / video

Cu prilejul Zilei Mondiale a Tuberculozei, care se marchează anual pe 24 martie, specialiștii reamintesc că tuberculoza nu este o boală din trecut, ci rămâne o provocare majoră de sănătate publică în România.

Deși în ultimele decenii s-au înregistrat progrese semnificative în diagnostic și tratament, România continuă să se situeze pe primele locuri în Europa în ceea ce privește incidența tuberculozei. Factorii sociali, accesul inegal la servicii medicale, dar și lipsa informării contribuie la menținerea unui număr ridicat de cazuri. În multe situații, boala este depistată târziu, după săptămâni sau chiar luni în care simptomele sunt ignorate sau confundate cu afecțiuni banale.

Două mărturii ale unor pacienți diagnosticați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu arată cât de diferit poate debuta această boală, dar și cât de important este ca oamenii să fie atenți la semnalele organismului.

Debut diferit, aceeași realitate

Pentru doamna Angela, totul a început discret: „Au fost niște simptome asemănătoare unei răceli și chiar nu mi-am dat seama despre ce este vorba.” Tusea persistentă, răgușeala și febra ușoară nu au părut alarmante la început. Abia după investigații a venit diagnosticul. În schimb, pentru Eugen, momentul a fost unul șocant: „M-am trezit într-o zi că am tușit și am văzut sânge în palmă.” Inițial a ignorat semnalul, dar episoadele repetate l-au determinat să ajungă la medic, unde o simplă radiografie a confirmat diagnosticul.

Ambii pacienți recunosc același lucru: lipsa informației.

„Nu știam nimic despre tuberculoză”

„Sincer, nu știam aproape nimic despre tuberculoză”, spune pacienta. „Nu știam absolut nimic”, confirmă și Eugen.

Această lipsă de informare face ca simptomele să fie adesea ignorate, iar boala să fie descoperită târziu, când riscurile sunt deja mai mari.

Tratamentul – greu, dar salvator

Diagnosticul a fost urmat de o perioadă dificilă pentru amândoi.

„Mi s-a părut agresiv la început. Am fost panicată”, spune pacienta. Eugen descrie experiența în termeni direcți: „Foarte multe pastile… nu sunt genul care ia medicamente, dar când e vorba de sănătate, nu mai stai să te gândești.”

Durata tratamentului este una dintre cele mai mari provocări, însă ambii subliniază același lucru: tratamentul trebuie urmat complet.

Mesajul care poate salva vieți

Din experiența lor, cei doi pacienți transmit un mesaj clar pentru populație: „Este cea mai mare greșeală să ignori simptomele. Dacă apare ceva, trebuie investigat”, spune doamna Angela. Eugen completează: „Să nu întrerupă tratamentul. Chiar dacă te simți mai bine, continui până la capăt. Va fi bine.” Pe lângă tratament, acesta subliniază și importanța echilibrului: „Odihnă, mai puțin stres și încredere.”

Tuberculoza – o boală care poate fi învinsă, dar nu ignorată

Deși este o boală tratabilă și vindecabilă, tuberculoza continuă să reprezinte o provocare majoră pentru sistemul de sănătate din România. Numărul ridicat de cazuri, apariția formelor rezistente la tratament și diagnosticarea tardivă mențin această afecțiune în topul problemelor de sănătate publică. Specialiștii subliniază că lupta împotriva tuberculozei nu ține doar de sistemul medical, ci și de responsabilitatea individuală: prezentarea la medic la primele simptome, respectarea tratamentului și informarea corectă pot reduce semnificativ răspândirea bolii. În același timp, combaterea stigmatizării este esențială. Pacienții trebuie sprijiniți, nu izolați, iar mesajul trebuie să fie clar: tuberculoza se tratează și se vindecă.

Un apel pentru sănătate

Poveștile celor doi pacienți sunt dovada că, dincolo de frică și incertitudine, există și speranță.

„Mergeți la medic și nu ignorați simptomele.” „Nu abandonați tratamentul.” Sunt mesaje simple, dar esențiale, care pot face diferența între un diagnostic la timp și complicații grave.

Tuberculoza nu înseamnă sfârșitul. Dar ignorarea ei poate avea consecințe serioase.