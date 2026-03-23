filarmonica de stat sibiu pune în vânzare pachetele de bilete pentru următoarele 3 luni

Filarmonica de Stat Sibiu va începe vânzarea pachetelor de bilete pentru trimestrul III începând cu luni, 23 martie.

Programul cuprins între aprilie și iunie aduce pe scenă artiști renumiți și un repertoriu divers, printr-o serie de concerte și recitaluri dedicate publicului sibian.

Programul lunilor aprilie, mai și iunie reunește concerte simfonice și recitaluri camerale, susținute de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu alături de dirijori și soliști invitați din țară și din străinătate. În următoarele luni, publicul are ocazia să întâlnească artiști consacrați ai scenei internaționale, dar și tineri muzicieni aflați în plină ascensiune.

Agenda include, de asemenea, evenimente speciale dedicate unor momente culturale importante, precum concerte tematice și colaborări cu instituții de învățământ muzical, contribuind la diversitatea ofertei artistice.

Pachetele de bilete pot fi achiziționate de la casa de bilete a Filarmonicii de Stat Sibiu, deschisă de luni până joi, în intervalele orare 10:00-12:00 și 13:00-16:00.

Programul complet al evenimentelor este disponibil pe www.filarmonicasibiu.ro și în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.