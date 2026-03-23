filarmonica sibiu aduce simfonia bebemol pentru bebeluși și copii mici la sala thalia

Pe scurt: Simfonia Bebemol oferă celor mai tineri spectatori o primă întâlnire cu muzica clasică, într-un format adaptat și prietenos. Descoperă detaliile concertului și cum poți participa la evenimentul special de la Sala Thalia.

Filarmonica de Stat Sibiu continuă tradiția concertelor dedicate celor mai tineri spectatori și viitoarelor mame, organizând Simfonia Bebemol vineri, 27 martie 2026, de la ora 10:00, la Sala Thalia. Potrivit anunțului oficial, evenimentul este conceput special pentru bebeluși și copii mici, oferind un prim contact cu muzica clasică într-un mediu relaxat și prietenos.

Sub conducerea dirijorului Victor Dumănescu, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va interpreta Simfonia în Do major de Georges Bizet, o lucrare recunoscută pentru energia și caracterul său luminos. Organizatorii subliniază că ritmul viu și temele ușor de urmărit fac din această simfonie o alegere potrivită pentru o primă experiență muzicală în sala de concert.

Concertul educativ Simfonia Bebemol face parte din seria de evenimente prin care Filarmonica Sibiu își propune să apropie muzica clasică de publicul tânăr. Astfel de inițiative au atras atenția și în trecut, mai ales în contextul unor evenimente precum concertul dedicat bebelușilor, organizat de către Filarmonica Sibiu, pus la un moment dat în pericol de o grevă a angajaților.

Biletele pentru Simfonia Bebemol pot fi achiziționate online, accesând platforma oficială a Filarmonicii Sibiu. Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.