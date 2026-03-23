finanțări de peste 3,1 milioane de lei atrase de primarii usr din județul sibiu pentru investiții în comunitățile pe care le administrează

Primarii USR din județul Sibiu au atras finanțări de peste 3,1 milioane de lei de la bugetul de stat pentru implementarea unor proiecte importante în localitățile pe care le administrează.

Finanțările au fost obținute prin Anexa 7 la bugetul de stat, cu ajutorul parlamentarilor USR de Sibiu, Adrian Echert și Ruxandra Cibu Deaconu.

Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie, a obținut 1,65 milioane de lei pentru achiziția a 23 de insule digitalizate pentru colectarea deșeurilor pe patru fracții. Noul sistem va permite o colectare mai eficientă a deșeurilor și va contribui la creșterea gradului de reciclare și la reducerea cantității de deșeuri depozitate. Insulele digitalizate vor asigura un management mai eficient al deșeurilor și vor îmbunătăți protecția mediului în oraș.

Andreea Anghel, primărița comunei Turnu Roșu, a obținut 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea străzii Gării. Strada este principala cale de acces în comună, fiind în prezent puternic deteriorată din cauza traficului greu, care a afectat nu doar carosabilul, ci și rețelele de apă și canalizare, ce urmează să fie relocate în afara zonei de tranzit.

Proiectul include îngroparea rețelelor de electricitate, precum și lărgirea zonei pietonale, pentru a avea mai mult spațiu pentru copiii care merg la școală și pentru locuitorii care se deplasează spre gară, stația de autobuz, dispensar și primărie.

„Prin aceste proiecte, primarii noștri își demonstrează încă o dată preocuparea pentru lucrurile cu adevărat importante din comunitățile lor. Nu sunt alocări pentru primării, ci pentru nevoile cetățenilor. Ne respectăm angajamentele asumate de USR, atât prin primarii noștri, cât și prin parlamentarii noștri, și vom continua să luptăm pentru o cheltuire responsabilă a banilor publici într-o perioadă dificilă”, spune Adrian Echert, președintele filialei USR Sibiu.

Investițiile vor avea o contribuție esențială la modernizarea infrastructurii locale, la creșterea calității serviciilor publice și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii din județul Sibiu.