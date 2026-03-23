guvernul plafonează adaosul comercial la prețurile la benzină și motorină

Pe scurt: Statul intervine pe piața petrolului: adaosurile la benzină și motorină vor fi limitate, iar exporturile vor fi controlate. Vezi ce alte măsuri pregătește Guvernul.

Guvernul României va adopta marți, 24 martie, o ordonanță de urgență prin care va declara stare de criză pe piața petrolului, potrivit Mediafax.

Decizia vine după discuțiile convocate de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, la care au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei Irineu Darău și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, situația de criză va fi instituită pentru o perioadă inițială de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire în tranșe de câte 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat această măsură. Pe durata acestei perioade, Executivul va implementa mai multe măsuri pentru protejarea populației și a economiei.

Guvernul a decis plafonarea adaosului comercial la prețurile la benzină și motorină, urmărind totodată monitorizarea atentă a pieței. Așadar, adaosul aplicat de comercianți rămâne limitat, însă prețurile carburanților vor crește în continuare proporțional cu majorarea prețului petrolului pe piața internațională. Practic, măsura nu reduce costul total al combustibilului, ci doar limitează marja de profit a distribuitorilor, oferind transparență și predictibilitate consumatorilor.

Printre principalele măsuri anunțate se numără plafonarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, pe întregul lanț de activitate economică. De asemenea, exportul și livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Guvernul va reduce și cantitatea de biocarburant din benzină, pentru a scădea prețul final la pompă. În plus, ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua necesitatea altor măsuri suplimentare.

