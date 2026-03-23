incendiu în centrul sibiului: trafic blocat pe strada tribunei / video

Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, în centrul Sibiului. Traficul este blocat pe strada Tribunei pentru intervenția pompierilor.

Pompierii sibieni au intervenit pe strada Tribunei, colț cu strada Mitropoliei, întrucât au fost semnalate degajări de fum din curtea interioară a unei tipografii. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

„La fața locului pompierii au constatat că incendiul se manifesta cu flacără la două aparate de aer condiționat. Incendiul a fost lichidat prompt, fără a fi înregistrate alte pagube. Nu sunt victime. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul în zonă este blocat. „La aceasta oră, traficul rutier pe strada Tribunei, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu strada Alexandru Dimitrie Xenopol și strada Mitropoliei, este blocat în vederea asigurării intervenției pompierilor ISU Sibiu pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mitropoliei. Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor de la fața locului”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.