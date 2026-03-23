lanțurile germane de retail domină importurile de mâncare în românia în 2025

Pe scurt: Cine aduce cele mai multe alimente din afara țării? Retailerii germani și giganții alimentari internaționali conduc topul importurilor în 2025, cu schimbări notabile față de anii trecuți.

Patru dintre cele mai mari zece importatori de produse agroalimentare din România în 2025 sunt lanțuri de magazine cu capital german: Lidl, Kaufland, Metro Cash & Carry și Rewe (Penny). Potrivit unui clasament realizat de Institutul Național de Statistică, la solicitarea Economica.net, aceste rețele au o pondere semnificativă a mărcilor private la raft și domină importurile de alimente pe piața locală.

În anii anteriori, Profi figura printre cei mai mari importatori. În 2024, Profi era deținut de fondul de investiții Mid Europa, iar în prezent aparține grupului Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image. Profi deține cea mai extinsă rețea de magazine din România, cu aproximativ 1.700 de unități, inclusiv în mediul rural. Dacă în 2024 ocupa locul șapte în topul importatorilor, în 2025 această poziție este preluată de Havi Logistics SRL, una dintre cele mai mari companii de transport și logistică din țară, specializată în servicii pentru branduri din industria restaurantelor cu servire rapidă și convenience food.

Pe locul opt în clasament a intrat producătorul american de ulei Bunge, liderul pieței uleiurilor comestibile din România, cu branduri precum Unisol, Floriol și Unirea. Bunge operează două fabrici locale, la Lehliu-Gară și Buzău, unde produce atât biodiesel, cât și ulei comestibil.

Un alt nume important prezent în topul importatorilor este Mondelez România, care ocupă locul cinci în 2025. Compania, cunoscută pentru branduri precum Milka, TUC, Oreo și Chipita, deține o unitate de producție la Clinceni, de unde exportă produse în aproximativ 28 de țări din regiune.

Ferrero, grupul italian celebru pentru Nutella și Kinder, se află pe locul patru în clasament. Deși nu are bază de producție locală, Ferrero a raportat în 2024 afaceri de peste 1,5 miliarde de lei în România.

Nestle, al zecelea cel mai mare importator, a operat până în 2025 fără producție locală, aducând pe piață branduri precum KitKat, Nescafe, Maggi și Purina. În 2025, Nestle a achiziționat Food Union, care deține și Alpin, producătorul și distribuitorul român de înghețată. Tranzacția a fost realizată indirect, prin Froneri, companie mixtă fondată în 2016 de Nestle și PAI Partners.

Un alt nou intrat în top este British American Tobacco (BAT), care a înlocuit un alt producător de țigarete, JTI, în clasamentul celor mai mari importatori de produse agroalimentare.

Aceste schimbări din clasament reflectă dinamica pieței alimentare din România, unde lanțurile de retail internaționale și giganții industriei alimentare continuă să joace un rol esențial în aprovizionarea cu produse din import.