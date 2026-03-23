mark rutte crede că europa va susține statele unite în conflictul cu iranul

Pe scurt: Mark Rutte spune că Europa se va alinia Washingtonului în criza cu Iranul, invocând riscul ca Iranul să devină o amenințare nucleară. Divergențele din NATO vizează și participarea la operațiunile din Strâmtoarea Hormuz.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică, 22 martie 2026, într-un interviu pentru emisiunea Face the Nation de la CBS, citat de Mediafax, că se așteaptă ca statele europene să ajungă la un acord pentru a sprijini Statele Unite în conflictul cu Iranul.

Întrebat despre poziția aliaților NATO față de operațiunile militare conduse de Donald Trump, Rutte a afirmat: „Din experiența mea, noi ajungem întotdeauna la un acord”.

Tot mai multe țări europene și-au exprimat rezervele privind implicarea directă a NATO în conflict, subliniind caracterul defensiv al alianței. Divergențele vizează inclusiv participarea la operațiunile americane pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, un coridor esențial pentru transportul global de petrol.

Rutte nu a criticat direct liderii europeni, dar a transmis un mesaj de susținere pentru acțiunile Washingtonului: „El face acest lucru pentru a face întreaga lume mai sigură”, a spus șeful NATO despre Trump.

Fostul prim-ministru al Olandei a explicat că reacția mai lentă a Europei se datorează faptului că statele nu au fost implicate în faza inițială a planificării operațiunilor, pentru a păstra elementul de surpriză al atacurilor americane și israeliene. „Înțeleg frustrarea președintelui că lucrurile durează, dar cer și înțelegere, deoarece statele au trebuit să se pregătească fără să știe dinainte”, a precizat Rutte.

În sprijinul campaniei militare inițiate de SUA și Israel, Rutte a invocat precedentul Coreei de Nord, avertizând că negocierile prelungite pot duce la pierderea momentului de acțiune. „Am văzut în cazul Coreei de Nord că, dacă negociezi prea mult, poți pierde momentul în care mai poți acționa, iar acum această țară are deja capacitate nucleară”, a spus el.

Negocierile dintre Statele Unite și aliați cu Coreea de Nord privind renunțarea la programul nuclear au durat mai multe decenii, dar nu au reușit să oprească dezvoltarea armelor. Mai multe acorduri internaționale, inclusiv cele din anii ’90 și din cadrul negocierilor multilaterale ulterioare, au eșuat pe fondul neîncrederii reciproce și al încălcării angajamentelor de ambele părți. În paralel, Phenianul a continuat dezvoltarea programelor sale nucleare și balistice, iar în prezent Coreea de Nord deține deja capacități nucleare.

Potrivit lui Rutte, un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta „o amenințare clară” pentru Israel, Europa și stabilitatea globală.