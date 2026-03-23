minor de 17 ani, prins pe atv fără permis, în sibiu

Un adolescent în vârstă de 17 ani din localitatea Netuș este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un ATV, deși nu avea permis de conducere, iar vehiculul nu era înmatriculat.
Incidentul a avut loc în data de 22 martie, în jurul orei 18:00, pe o stradă din localitate, cunoscută popular sub denumirea de „Barich”. Atunci, polițiștii rutieri au oprit aleatoriu, pentru control, ATV-ul condus de tânăr.
În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, ATV-ul condus nu era înmatriculat sau înregistrat.
Ultima oră
