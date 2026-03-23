mitropolitul laurențiu, slujbă în cea mai veche biserică din sibiu: mesaj puternic despre lupta cu răul

În Duminica a 4-a din Postul Mare, dedicată Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Evanghelist Luca” din Sibiu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat rolul tămăduitor al Sfintelor Taine în viața credincioșilor.

Comunitatea celei mai vechi biserici ortodoxe din Sibiu a primit cu bucurie vizita ierarhului, într-o zi cu profundă semnificație duhovnicească. Alături de Mitropolitul Laurențiu Streza au slujit preoți și cadre universitare de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, între care pr. prof. dr. Dorin Oancea, pr. conf. univ. dr. Irimie Marga, parohul comunității Sibiu-Inferior I, pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, și pr. Florin Bleoca, paroh la Sibiu-Inferior VII, alături de alți slujitori.

Potrivit site-ului Mitropolia-Ardealului, în predica rostită, Mitropolitul Ardealului a tâlcuit Evanghelia vindecării fiului lunatic, evidențiind lupta duhovnicească permanentă și ajutorul oferit de Dumnezeu prin Biserică.

„Acesta este mesajul pe care ni-l transmite Evanghelia de astăzi: să fim încredințați că Mântuitorul Iisus Hristos ne salvează și că în Biserica Sa avem toate armele necesare unei lupte duhovniceşti continue, războiul cu puterile necurate care doresc să fim întinați, doresc să fim răi, doresc să fim răzvrătiți, doresc să fim fricoși. Vindecarea copilului lunatic de către Mântuitorul Iisus Hristos, prin alungarea duhului mut şi surd care-l chinuia, ne arată atât ura şi viclenia cu care cel rău încearcă să amăgească şi să chinuiască pe om, dar mai ales puterea nemărginită a Mântuitorului lumii, de care se înspăimântă şi se cutremură slujitorii întunericului, putere care ni se transmite prin lucrarea Duhului Sfânt, în Sfintele Taine ale Bisericii. Harul dumnezeiesc ne ajută în împlinirea poruncilor, pentru câştigarea mântuirii, dar şi în lupta noastră împotriva uneltirilor demonice, întărindu-ne credința, prin cele două mijloace puternice: rugăciunea şi postul. (…) Mântuitorul, văzându-l pe tânărul căzut jos, chinuit de diavolul, îl ia de mână şi îl ridică. Această ridicare a celui care părea mort simbolizează moartea şi învierea noastră cu Hristos în Taina Botezului şi ridicarea noastră, a omenirii, din osânda păcatului, după ce diavolul a fost blestemat şi alungat. Viaţa noastră nu are niciun amestec cu diavolul. El are putere asupra noastră numai dacă noi ne lăsăm amăgiți şi ispitiți de el. El poate să chinuiască trupul, dar de suflet nu se poate atinge decât dacă noi îi îngăduim aceasta. Dar sunt atât de puternice şi atât de multe armele împotriva diavolului, încât viaţa noastră împreună cu Hristos poate să fie liniştită şi să se deruleze ca un pelerinaj sfânt, spre o țintă bine definită, câştigarea mântuirii şi a vieții veşnice. În orice încercare care vine de la cel rău, asupra noastră sau asupra mediului nostru de viață, Biserica are mijloace de intervenție şi de ocrotire, prin rugăciuni de alungare a duhurilor de la locuințele noastre şi de la toată agonisita noastră”, a subliniat ierarhul.

Aniversări importante pentru comunitate

La finalul slujbei, pr. conf. univ. dr. Irimie Marga a mulțumit ierarhului pentru vizita pastorală și a evidențiat două momente aniversare importante pentru parohie: 260 de ani de la începutul construcției bisericii și 235 de ani de la sfințirea acesteia.

Acesta a amintit de istoria comunității ortodoxe din cartierul Maierii Sibiului, unde, încă din anul 1631, exista o biserică de lemn. După pierderea acesteia, credincioșii au fost nevoiți să se roage într-o capelă improvizată, până când au început, în 1766, să producă propriile cărămizi pentru ridicarea unei biserici de zid.

Construcția a fost posibilă în contextul Edictului de toleranță emis în 1781 de împăratul Iosif al II-lea, care a permis românilor ortodocși să își ridice lăcașuri de cult din zid, în anumite condiții.

În semn de prețuire, reprezentanții comunității i-au oferit Mitropolitului Laurențiu Streza un buchet de flori și două icoane: a Sfântului Mucenic Laurențiu și a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

FOTO: Cosmin Chesnoiu