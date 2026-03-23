pericol public: doi copii au furat mașina unui livrator și s-au plimbat cu ea prin sibiu / video

Doi adolescenți au furat o mașină și s-au plimbat cu ea prin Sibiu. Ei au fost prinși de polițiști, iar mai apoi s-au lăudat pe rețelele de socializare cu isprava lor.

S-au lăudat pe Instagram

Cei doi copii, în vârstă de 15 ani, au furat mașina de pe strada Oașa. Au profitat de faptul că aceasta nu era încuiată și avea cheile în contact. Unul dintre ei s-a urcat la volan, iar apoi s-au lăudat pe rețelele de socializare cu isprava lor. Unul dintre băieți a publicat pe Instagram o filmare aflându-se la volanul mașinii furate.

Potrivit imaginilor, el nu purta centura de siguranță și nu era atent la drum. „Mere, mă, ce îmi place”, se aude tânărul de la volan, în timp ce pasagerul din dreapta îi spune „să dea de carnet la 18 ani”.

Prinși de poliție în toiul nopții

După o oră de distracție, cei doi adolescenți, care sunt din Armeni, au fost depistați de poliție. Și de această dată au simțit nevoia să se laude în fața prietenilor și au publicat un videoclip, pe Instagram, cu mâinile legate cu cătușe.

„În referire la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că, la data de 23 martie a.c., în jurul orei 02:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au identificat pe strada Calcarului din municipiul Sibiu, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 15 ani, din localitatea Armeni, care se afla în autoturism împreună cu un alt minor. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, au rezultat indicii cu privire la faptul că autoturismul în cauză ar fi fost sustras în jurul orei 01:20 de pe strada Oașa, acesta fiind neasigurat și având cheia în contact. Ulterior, autoturismul ar fi fost condus de tânărul în vârstă de 15 ani în municipiul Sibiu”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii l-au identificat apoi și pe proprietarul autoturismului, căruia i-au restituit vehiculul. Din fericire, minorii nu au produs nicio avarie. Omul a depus o plângere pentru furt în scop de folosință. Potrivit surselor Ora de Sibiu, mașina îi aparținea unui livrator, în imaginile video publicate de tineri pe Instagram putând fi observată o geantă pentru transport mâncare pe banchetă.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale în consecință.