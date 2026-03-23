polonia acuză ungaria că transmite rusiei informații din ședințele ue. tusk: „aveam de mult aceste suspiciuni”

Pe scurt: Acuzații grave între Polonia și Ungaria: Tusk spune că Budapesta ar fi informat Moscova despre discuțiile UE, iar ministrul ungar de externe neagă vehement. Miza: sprijinul pentru Ucraina și tensiunile din interiorul Uniunii Europene.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat duminică, 22 martie 2026, că Varșovia avea de mult suspiciuni că Ungaria transmite Rusiei informații detaliate din reuniunile Consiliului UE. Afirmațiile vin după ce The Washington Post a publicat un articol care citează actuali și foști oficiali europeni din domeniul securității, potrivit Mediafax.

Publicația americană susține că guvernul condus de Viktor Orbán ar fi oferit Moscovei acces la discuții sensibile din interiorul Uniunii Europene. În centrul acuzațiilor se află ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, despre care sursele citate afirmă că ar fi contactat în mod regulat partea rusă chiar în timpul pauzelor din reuniunile europene.

Concret, Szijjártó i-ar fi transmis omologului său rus, Sergei Lavrov, „rapoarte directe despre ce s-a discutat” și posibile variante de compromis analizate la nivelul UE. Aceste practici ar fi oferit Rusiei un avantaj strategic în interiorul Uniunii Europene, în contextul în care Budapesta a blocat sau a încetinit în mod repetat decizii importante, inclusiv pachete de sprijin pentru Ucraina.

Unul dintre oficialii europeni citați de The Washington Post afirmă că, prin astfel de contacte, „practic fiecare reuniune a UE, timp de ani de zile, a avut Moscova la masă”.

„Știrile că oamenii lui Orbán informează Moscova despre reuniunile Consiliului UE în cele mai mici detalii nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris Donald Tusk pe platforma X. „Aveam de mult aceste suspiciuni. De aceea iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar”, a adăugat premierul polonez. Declarațiile sale sugerează că Polonia a adoptat o abordare mai rezervată în cadrul discuțiilor europene, tocmai din cauza riscului ca informațiile sensibile să ajungă la Moscova.

Budapesta respinge acuzațiile și acuză la rândul său presiuni politice

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a respins acuzațiile, calificându-le drept „fake news” și acuzându-l pe Tusk că încearcă să influențeze scena politică internă din Ungaria. „Fake news, ca de obicei. Spui minciuni pentru a sprijini partidul Tisza să instaleze un guvern-marionetă pro-război în Ungaria. Nu veți reuși!”, a transmis Szijjártó, tot pe X.

Partidul Tisza este principalul partid de opoziție din Ungaria și conduce în sondaje cu trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare programate în aprilie 2026.

Relațiile dintre Polonia și Ungaria s-au deteriorat în ultimii ani, în special din cauza pozițiilor diferite față de războiul din Ucraina. Budapesta a blocat în repetate rânduri pachete de ajutor european pentru Kiev și a menținut legături apropiate cu Rusia, spre nemulțumirea altor state membre ale Uniunii Europene.