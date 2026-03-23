prețul la pompă rămâne incert: ministrul energiei nu dă un răspuns clar

Pe scurt: Guvernul promite sprijin pentru transportatori și agricultori, dar prețul carburanților la pompă depinde de evoluția pieței globale. Ministrul Energiei spune că nu poate oferi garanții privind ieftinirea benzinei și motorinei.

Prețul carburanților la pompă rămâne sub semnul incertitudinii, în ciuda noilor măsuri anunțate de Guvern pentru protejarea consumatorilor, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la nivel internațional.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, 23 martie, că nu poate garanta o scădere a prețului la pompă, chiar dacă statul intervine cu scheme de sprijin pentru transportatori și agricultori. Informațiile au fost prezentate de Mediafax.

Potrivit ministrului, măsurile adoptate pentru protecția transportatorilor presupun o compensare de 0,85 lei pe litru, cu un impact bugetar estimat la 600 de milioane de lei. Pentru agricultură, Guvernul a decis o rambursare directă de 2,6 lei pe litru de motorină, suma fiind dedusă automat din costul final, cu un impact bugetar similar, de aproximativ 600 de milioane de lei.

Întrebat dacă aceste măsuri vor duce la o scădere a prețului la pompă sau a adaosului comercial, Bogdan Ivan a explicat că scopul principal este stabilizarea pieței și limitarea efectelor negative, dar nu există garanții privind o ieftinire imediată.

„Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot să schimbe dinamica internațională a prețurilor în condițiile în care, luni, 23 martie 2026, există o dublare a prețului tonei de motorină”, a precizat ministrul.

Ivan a subliniat că măsurile adoptate de Guvern vizează atât termenul scurt, cât și cel mediu și lung, pentru a proteja piața și a limita impactul creșterilor de preț.

„Dacă vreți să vă dau un răspuns foarte cert că de mâine se va schimba această dinamică cu o anumită cifră certă… Am spus-o foarte clar. Până acum, am propus un set mai larg de măsuri în numele Ministerului Energiei, care au fost analizate și de Ministerul de Finanțe și care la final, după discuțiile și din coaliție, au fost adoptate. Acum avem deja un agreement pe un nou pachet, de asemenea mai sunt alte măsuri pe care le-am propus și care acum sunt în analiză la nivelul Guvernului și care, din punctul meu de vedere, trebuie luate de îndată și, în același timp, trebuie ca fiecare ban colectat suplimentar de către statul român în această perioadă în care au crescut prețurile carburanților să se întoarcă integral înapoi la oameni, sub o formă sau altă. Iar acest lucru va fi evident decis tot în perioada următoare de către premierul României”, a declarat Bogdan Ivan.

Prețul la pompă depinde de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu

Ministrul Energiei a explicat că România produce peste 5 milioane de tone de motorină anual, însă nu poate interzice exportul produselor aflate în tranzit. „Nu aduci motorină în România ca să o vinzi mai departe. E logic”, a spus Ivan. El a evitat să ofere estimări privind evoluția prețului la pompă, invocând incertitudinea generată de conflictul din Orientul Mijlociu. „Dacă aș avea un glob de cristal în care să pot prevedea viitorul, în care să pot prevedea modul în care arată conflictul armat din Orientul Mijlociu, cât va dura, cine pe cine va ataca, ce instalație de petrol-gaze va fi atacată, aș putea să vă fac aceste lucruri. La fel cum nu am eu acest glob de cristal, nu cred că l-are nimeni altcineva”, a adăugat ministrul.

Controale suplimentare pentru a preveni creșterile speculative

În cazul în care companiile nu vor respecta măsurile ce urmează să fie adoptate marți, 24 martie 2026, Guvernul va activa un mecanism de control prin ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC. Odată cu publicarea noii ordonanțe în Monitorul Oficial, aceste instituții vor putea verifica detaliat fluxurile interne ale companiilor pentru a preveni orice creștere speculativă a prețului la pompă. Potrivit ministrului, astfel de controale au avut loc și până acum, dar noul cadru legal va permite o monitorizare mai strictă.