profesorii și cercetătorii pierd aproape jumătate din sporul de doctorat

Pe scurt: Sporul de doctorat scade la 500 de lei brut lunar pentru profesori și cercetători, iar noile reguli impun verificări suplimentare pentru acordarea acestuia.

Indemnizația pentru titlul științific de doctor acordată personalului din învățământ și cercetare va fi redusă la 500 de lei brut pe lună, începând cu salariile aferente lunii martie 2026.

Decizia a fost luată prin Ordonanța de Urgență nr. 7 din 24 februarie 2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 februarie, și a fost implementată în aplicația de salarizare a personalului din sistemul educațional, potrivit Edupedu.ro.

Conform art. LIV din OUG nr. 7/2026, “prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în anul 2026, de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”.

Același cuantum și aceleași condiții se aplică și personalului din cadrul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Indemnizația nu va fi inclusă la calculul limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Actualizarea aplicației de salarizare a personalului din învățământ a fost realizată pentru a reflecta modificările aduse de OUG nr. 7/2026. Astfel, începând cu versiunea 2.47.4, valoarea indemnizației pentru titlul de doctor a fost redusă de la 950 de lei la 500 de lei brut lunar, începând cu salarizarea lunii martie 2026.

Documentația transmisă școlilor precizează că indemnizația se acordă doar dacă angajatul își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul de doctor și dacă are prevăzute în fișa postului atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a valorificării suplimentare a activității.

Printre alte modificări aduse aplicației de salarizare se numără:

Implementarea funcționalității de preluare a sumelor plătite în statul de plată în modulul de Sentințe judecătorești, cu verificarea strictă a concordanței între numerele de dosar.

Extinderea formei de detalii sentință cu informații suplimentare, conform Anexei 1 la OMEC 3226/2026, inclusiv contribuții angajator, diferențe salariale și inflație pentru perioade anterioare datei de 31 decembrie 2017.

Implementarea funcționalității de trimitere la server a informațiilor din modulul de Sentințe judecătorești, cu transmiterea doar a dosarelor cu plăți închise sau fără dobândă legală.

Actualizarea rapoartelor Anexa 1 și Anexa 3 la OMEC nr. 3226/2026, atât la nivel individual, cât și centralizat pe unitate.

Modificarea mecanismului de calcul al indemnizației pentru concedii medicale cu anumite coduri pentru salariații angajați în luna de calcul.

Condiții stricte pentru acordarea indemnizației de doctorat

Potrivit noilor reglementări, indemnizația de doctorat va fi acordată doar dacă activitatea desfășurată de angajat este în domeniul pentru care a obținut titlul și dacă fișa postului include atribuții clar definite și cuantificabile. Aceste măsuri permit o verificare lunară a modului în care activitatea deținătorului titlului de doctor este valorificată suplimentar, conform cerințelor ordonanței.

Modificarea cuantumului indemnizației și introducerea acestor condiții vin în contextul unor măsuri de ajustare bugetară și de eficientizare a cheltuielilor cu personalul din sistemul public, inclusiv în educație și cercetare.