progres surprinzător pe șantierul autostrăzii transilvania: peste 400 de muncitori mobilizați / video

Pe scurt: Autostrada Transilvania prinde viteză pe tronsonul Chiribiș – Biharia, unde Selina a depășit problemele contractuale și avansează rapid cu lucrările. Proiectul ar putea fi finalizat înainte de termen, potrivit autorităților.

Stadiul lucrărilor pe tronsonul Chiribiș – Biharia (28,5 km) din Autostrada Transilvania a ajuns la 35% execuție, potrivit Economica.net.

Pe șantier sunt mobilizați peste 400 de muncitori și 250 de utilaje, iar pe 10 din cele 18 pasaje au fost deja montate grinzile. Lucrările pentru nodul rutier de la Spinuș (intersecția A3-DN1P) urmează să fie incluse în contract, însă valoarea acestora nu a fost precizată de CNIR.

Saga contractelor Selina – CNAIR a fost soluționată, iar lucrările continuă fără blocaje

Grupul Selina, controlat de Beniamin Rus, câștigase inițial contractul pentru acest lot, însă în 2022 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat acordul. În 2026, Selina a câștigat un proces la Curtea de Apel București împotriva CNAIR, ceea ce ar fi putut duce la reluarea vechiului contract, cu o valoare de peste două ori mai mică decât cea a noului contract, potrivit surselor citate de Economica.net. Situația a fost deblocată după ce constructorul a semnat un document prin care a renunțat la toate pretențiile legate de vechiul contract, permițând astfel continuarea lucrărilor în ritm accelerat.

Secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, a comentat pe forumul Asociației Pro Infrastructură: „Legat de Chiribiș – Biharia, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche zilele trecute, dar cu ajutorul unei echipe grozave (se știu ei) am scos-o la capăt și am depășit problema. Felicitări în special constructorului pentru deciziile care au ținut proiectul în viață și multă baftă, să facă surpriza în decembrie”.

Lucrările avansează rapid, cu șanse de finalizare înainte de termen

Potrivit lui Horațiu Cosma, la doar opt luni de la startul lucrărilor, progresul pe teren a ajuns la 35% pe cei aproximativ 28,5 km. „Proiectul avansează accelerat în primul rând datorită unei colaborări profesioniste între noua companie de drumuri CNIR și constructorul român”, a scris Cosma pe pagina sa de Facebook luni, 23 martie 2026.

După perioada de iarnă, când activitatea a fost limitată, lucrările au fost reluate în forță. Se lucrează intens la terasamente, poduri, coloane de beton în zonele mlăștinoase, taluzări și montarea grinzilor. Peste 1 milion de metri cubi de umplutură au fost deja realizați, reprezentând mai mult de jumătate din total. Grinzile au fost montate pe primele 8 structuri, iar în aprilie urmează să fie montate pe încă 6.

„Avem deja primul strat de asfalt pe circa 2,5 km. Începând de săptămâna viitoare, constructorul reia și activitatea de așternere a balastului stabilizat, iar în următoarea săptămână intră în pâine și echipa de asfalt, cu un flux estimat la 2.000–3.000 de tone așternute pe zi”, a precizat secretarul de stat.

Cosma a adăugat că, la următoarea vizită spre finalul primăverii, se va vedea mult mai mult „negru” pe șantier, iar obiectivul este deschiderea tronsonului înainte de termenul contractual: „Obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: să le oferim românilor o surpriză plăcută și să deschidem acest tronson înainte de termenul contractual”.

Finalizarea acestui lot, împreună cu tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, va permite circulația neîntreruptă pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, pe o distanță de 74 de kilometri.

Contractul pentru secțiunea 32C Chiribiș – Biharia a fost semnat pe 15 martie 2024 cu asocierea Precon Transilvania S.R.L. – Citadina 98 S.A., având o valoare de 785,21 milioane de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.