proiect pentru a ține prețurile la pompă în frâu: adaos limitat și exporturi cu aviz special

Pe scurt: Statul pregătește măsuri pentru a limita exportul de carburanți și a plafona adaosul comercial, în încercarea de a preveni creșterea prețurilor la pompă și de a proteja consumatorii în contextul unei posibile crize pe piața petrolului și gazelor.

Ministerul Energiei a pregătit un proiect de ordonanță care prevede declararea situației de criză pe piața petrolului și gazelor, introducând măsuri stricte pentru protejarea economiei și a populației. Potrivit Economica.net, exportul de produse petroliere, precum benzina și motorina, va fi permis doar cu acordul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Măsura vine în contextul în care Agenția Internațională pentru Energie a anunțat eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale țărilor membre, pentru a tempera creșterea prețurilor cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu. România, care importă aproximativ 75% din carburanții utilizați, riscă să se confrunte cu dificultăți în asigurarea volumelor necesare pentru consumul intern.

Exportul de carburanți va fi restricționat pentru a proteja piața internă

Proiectul de ordonanță prevede ca exportul de carburanți să fie permis doar cu avizul autorităților, pentru a preveni lipsa de combustibil pe piața internă și a asigura aprovizionarea populației și a economiei. Această măsură a fost propusă pentru a evita riscul ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea volumelor necesare de carburanți, în contextul dependenței mari de importuri.

Adaosul comercial la carburanți va fi plafonat la 50% din media ultimului an

Proiectul de ordonanță prevede limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină și materiile prime folosite pentru obținerea acestora. Adaosul nu va putea depăși 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Scopul este prevenirea comportamentului speculativ și a creșterilor nejustificate de prețuri la carburanți.

De asemenea, se introduc măsuri pentru prevenirea vânzării de produse petroliere la prețuri care depășesc valorile maximale stabilite. Operatorii economici vor putea diminua conținutul de biocarburant din benzina pusă pe piață, de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării acestor măsuri de protecție.

Măsurile de protecție vor avea o durată de șase luni, cu posibilitatea de prelungire

Măsurile vor fi aplicate pe o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pentru perioade de cel mult trei luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat situația de criză. Încetarea măsurilor poate fi decisă de Guvern, la inițiativa Ministerului Economiei și a ministerului de resort, dacă situația de criză încetează.

Proiectul de ordonanță mai prevede corectarea atribuțiilor instituționale, clarificarea mecanismului de repartizare a gazelor naturale și instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autorități. Se va introduce un mecanism de repartizare proporțională a cantităților de gaze disponibile, în funcție de consumul estimat al fiecărui furnizor, precum și reguli explicite pentru calculul stocurilor minime și ajustarea periodică a cantităților.

Ministerul Energiei consideră că aceste măsuri vor asigura stabilitatea prețurilor la produse petroliere și vor preveni impactul negativ asupra economiei, cauzat de posibile creșteri accelerate ale prețurilor la combustibili. Totodată, actul normativ urmărește să ofere predictibilitate pe piața gazelor naturale și să pregătească trecerea treptată către o piață liberalizată, cu măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.