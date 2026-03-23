punct de informare pe bălcescu: sibienii pot afla cum se previne tuberculoza

Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, sărbătorită anual pe 24 martie, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va amenaja un punct de informare pentru public, în centrul orașului, pe strada Nicolae Bălcescu.

Evenimentul va avea loc marți, 24 martie, între orele 11.00 și 13.00, când în zona cunoscută drept Palatul Telefoanelor va fi amplasat un cort cu materiale informative, unde cetățenii vor putea discuta direct cu specialiștii despre prevenirea și controlul tuberculozei.

O echipă medicală a Spitalului de Pneumoftiziologie, coordonată de dr. Lavinia Danciu, medic pneumolog și director medical, va oferi informații despre simptomele tuberculozei, metodele de prevenire, importanța diagnosticării precoce și pașii pe care trebuie să îi urmeze persoanele care prezintă semne ale bolii.

„Este foarte important ca oamenii să știe că tuberculoza poate fi prevenită, depistată la timp și tratată eficient. Am organizat acest eveniment deoarecene dorim să fim mai aproape de comunitate, să explicăm pe înțelesul tuturor care sunt simptomele bolii și când este necesar să se adreseze medicului. Informarea corectă și prezentarea la control la primele semne pot face diferența”, a declarat dr. Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

La eveniment vor fi prezenți și voluntari ai Crucii Roșii Sibiu, care vor distribui pliante informative trecătorilor, cu mesaje de conștientizare privind tuberculoza și importanța prevenției.

Conducerea spitalului subliniază că astfel de inițiative fac parte dintr-un demers mai amplu de educație medicală și informare a populației.

„Pentru noi, lupta împotriva tuberculozei nu înseamnă doar diagnostic și tratament, ci și prevenție, educație și informarea corectă a comunității. Prin aceste acțiuni ne dorim să aducem medicina mai aproape de oameni și să îi încurajăm să aibă grijă de sănătatea lor. Cred că doar împreună putem construi o comunitate mai responsabilă”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Reamintim că tuberculoza este o boală gravă, dar vindecabilă, iar în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie pacienții beneficiază de diagnostic, tratament și monitorizare de specialitate. Echipa medicală îi încurajează pe cetățeni să se informeze, să recunoască din timp simptomele bolii și să apeleze cu încredere la sprijinul medicilor.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să se oprească la punctul de informare de pe strada Nicolae Bălcescu și să afle mai multe despre modul în care se pot proteja pe ei și pe cei din jur. Reamintim că în seara zilei de marți, 24 martie, de Ziua Mondială a Tuberculozei, vor fi iluminate în culoarea roșie atât Dispensarul TBC, cât și alte clădiri emblematice din oraș, precum Consiliul Județean Sibiu, Primăria Muncipiului Sibiu și Filarmonica de Stat Sibiu, roșu fiind culoarea care simbolizează lupta împotriva Tuberculozei.