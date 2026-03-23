sadu, locul unde apa a pus în mișcare istoria și energia unei comunități

Pe scurt: Descoperă cum comuna Sadu a transformat apa în energie, identitate și sprijin pentru Sibiu. Vezi de ce Ziua Mondială a Apei are aici o semnificație aparte.

Comuna Sadu a marcat Ziua Mondială a Apei, duminică, 22 martie 2026, subliniind rolul esențial pe care apa l-a avut în dezvoltarea locală. Potrivit Primăriei Sadu, apa nu este doar o resursă, ci a reprezentat începutul unei istorii, sursa de energie și lumină pentru întreaga comunitate.

În așa-numitul „sat al luminii”, apa a pus în mișcare primele instalații hidroenergetice, transformând natura în progres și comunitatea într-un model de dezvoltare. De-a lungul timpului, apa a susținut oamenii și a contribuit la formarea identității locale.

Primarul Valentin Ivan spune că, pe lângă rolul istoric, Sadu oferă și în prezent mai mult decât lumină: „De aici pornește a doua sursă de aducțiune a apei pentru sudul municipiului Sibiu, un gest concret de solidaritate și responsabilitate față de comunitățile din jur.”

Autoritățile locale atrag atenția asupra faptului că apa nu este inepuizabilă și trebuie respectată, protejată și transmisă mai departe ca moștenire. „Să prețuim apa nu doar ca resursă, ci ca moștenire. Să o folosim cu responsabilitate, pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de lumină, viață și echilibru”, a subliniat primarul Valentin Ivan.

La Sadu, apa rămâne lumină și viață pentru întreaga comunitate, iar mesajul transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Apei este unul de responsabilitate și grijă față de resursele naturale.