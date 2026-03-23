săptămână plină de spectacole și ateliere pentru copii, la teatrul „gong” sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului cu o serie de spectacole și ateliere dedicate copiilor și adolescenților, ce se vor desfășura între 25 și 29 martie.

În program se numără spectacolul de păpuși „Kunterbunt”, în limba germană, care va avea loc joi, 26 martie, de la ora 18:00, precum și varianta în limba română, „Colori”, prezentată în weekendul 28–29 martie.

„Luna martie a fost excepțională pentru noi, cu 39 de reprezentații și 24 de ateliere atât pentru copii, cât și pentru adolescenți. E o performanță importantă în contextul actual să putem aduce totuși atâta bucurie în comunitatea noastră! Pentru a marca Ziua Mondială a Teatrului invităm publicul săptămâna aceasta să descopere o serie exaltantă de ateliere de creație, reprezentații cu păpuși atât în limba română, cât și în limba germană. Ca un inedit aducem la Sibiu un spectacol-întâlnire între o tânără surdă de 20 de ani, un tânăr hipoacuzic de 19 ani și echipa artistică a Centrului de Teatru Educațional Replika. Spectacolul „Pe limba ta” va fi prezentat publicului larg chiar de Ziua Mondială a Teatrului, vineri, în 27 martie, de la ora 18:00.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Colori/ Kunterbunt” deschide un imaginar fabulos prin tehnica animației într-un decor cu decupaje de tip pop-up unic în România. Producția de la Sibiu prezintă aventurile celui mai frumos peștișor din ocean în încercarea de a-și recupera prietenii, după ce rămâne singur și izolat din cauza atitudinii sale egoiste. Plin de energie și muzical, reunind situații dintre cele mai comice, cu rechini furioși și crabi ce știu karate, dar și pilde pline de gingășie prin înțelepciunea Caracatiței, spectacolul deschide un dialog despre generozitate, admirație și prietenie. Păpușile și set-designul spectacolului (o carte pop-up de 1mx1m) au fost create de o echipă talentată și extrem de atentă la detalii, scenografi, ilustratori și păpușari ca rezultat al unei etape de cercetare a materialelor și a tehnicilor de construcție. Angela Páskuy și Claudia Stühler articulează tot acest univers, printr-un joc tehnic și dinamic, ce aduce povestea în fața publicului de toate vârstele. Producția spectacolului reunește echipa Free Puppet Theatre, ce semnează întreaga scenografie pentru acest proiect, de la păpuși (Maria Mandea și Ana Crăciun-Lambru) la costume și decor (Alexandra Budianu, Elena Iorga și Paul Budan). Producția Teatrului „Gong” se bucură, de asemenea, de contribuția unuia dintre cei mai dinamici compozitori români, Marius Popa. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 3 ani.

Versiunea în limba germană va fi prezentată miercuri, 26 martie, de la ora 18:00, sub titlul „Kunterbunt”, cu supratitrare în limba română.

COLORI/ KUNTERBUNT

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

PROGRAM SPECIAL SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A TEATRULUI

miercuri, 25 martie, ora 18:00

pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani

Sala Studio

Atelier de Creație „Piticii pricepuți” – Doi prieteni poznași

Coordonator: Claudia Benchea

joi, 26 martie, ora 18:00

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani

spectacol în limba germană cu supratitrare în limba română

Sala Etaj

KUNTERBUNT

O adaptare după Marcus Pfister de Ana Crăciun-Lambru, traducere de Ciprian Marinesu și Frank Weigand

REGIA: Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE PĂPUȘI: Maria Mandea, Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE DECOR ȘI COSTUME: Alexandra Budianu, Elena Iorga, Paul Budan; MUZICA: Marius Popa; ASISTENT REGIE: Raluca Pavel;

ÎN DISTRIBUȚIE: Angela Paskuy, Claudia Stühler.

vineri, 27 martie, ora 18:00 – spectacol invitat

spectacol recomandat celor cu vârsta peste 14 ani

Sala Parter

PE LIMBA TA

de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol; Scenografia: Gabi Albu; Muzica: Sebastian Androne-Nakanishi; Lighting design: Cristi Șimon; Consultanță Limba Semnelor Române (LSR): Cosmin Costache; Consultanță de specialitate: Cristina Gherasim; Echipa de cercetare: Mihaela Michailov, Radu Apostol, Cristina Gherasim, Cosmin Costache; Afiș: Maria Manea; Producător: Gabi Albu, Viorel Cojanu; PR și comunicare: Anna Aroș, Maria Manea; Distribuţia: Adrian Gîrcu, Maria Filip, Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu

Sâmbătă, 28 martie, orele 10:00&12:00

pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani

Sala Studio

Atelierul de Comunicare prin Artă – Căsuțe cu personalitate

Coordonator: Maria Denov

sâmbătă, 28 martie, orele 11:00&18:00

duminică, 29 martie, ora 11:00

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani

Sala Etaj

COLORI

O adaptare după Marcus Pfister de Ana Crăciun-Lambru

REGIA: Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE PĂPUȘI: Maria Mandea, Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE DECOR ȘI COSTUME: Alexandra Budianu, Elena Iorga, Paul Budan; MUZICA: Marius Popa; ASISTENT REGIE: Raluca Pavel;

ÎN DISTRIBUȚIE: Angela Páskuy, Claudia Stühler.

Pentru programul de evenimente actualizat vă rugăm să consultați teatrulgong.ro.