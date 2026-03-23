simularea la limba română i-a luat prin surprindere pe elevii sibieni: „nu mă așteptam să pice barbu” / video

Elevii de clasa a XII-a din județul Sibiu au susținut luni, 23 martie, proba la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Proba a fost structurată pe trei subiecte, evaluând competențele de analiză pe text la prima vedere, teoria literară și cunoașterea operelor studiate pe parcursul liceului. Surpriza zilei a apărut la cel de-al treilea subiect, unde poezia a dominat ambele profiluri: Ion Barbu la Uman și Lucian Blaga la Real.

Reacțiile elevilor de la ieșirea din sălile de examen au fost împărțite, mulți recunoscând că liricul nu era neapărat prima lor opțiune. Andreea, elevă la profilul filologie al Colegiului Național „Octavian Goga”, s-a declarat mulțumită de subiecte, deși recunoaște că speră la un autor de proză pentru examenul din vară.

„A picat Ion Barbu. Din punctul meu de vedere a fost relativ ok, nu pot să zic că a avut o dificultate foarte mare. Chiar și la subiectul al doilea, caracterizarea de personaj a fost accesibilă. Eu m-am pregătit destul de mult, dar la Bacalaureat sper totuși să pice Ion sau Enigma Otiliei”, a explicat aceasta.

Un alt elev de la profilul uman a mărturisit că, deși se pregătise intensiv în ultimele zile, nu se aștepta ca Ion Barbu să fie ales din nou, având în vedere că acesta apăruse și în urmă cu doi ani. Cu toate acestea, el mizează pe o notă între 8 și 9, sperând ca la examenul propriu-zis să poată scrie despre romanul „Ion”.

„La BAC sper să pice Moara cu noroc”

La profilul Științe ale Naturii, surpriza a fost la fel de mare. Luca a declarat că poezia lui Lucian Blaga era singura pe care nu o stăpânea foarte bine, neașteptându-se ca profilul real să primească un astfel de subiect. „Sincer, sper ca la BAC să pice ori „Moara cu noroc”, ori „Ultima noapte…”. Emoții nu am avut neapărat pentru simulare, ci mai degrabă pentru examenul în sine”, a spus tânărul.

Există însă și elevi extrem de optimiști, care au văzut în subiectele de astăzi o oportunitate de a obține note mari. Lucas, un elev care s-a pregătit intens pe ultima sută de metri, speră la o notă de peste 9,50, deși visează ca în vară să primească „O scrisoare pierdută”. În aceeași notă pozitivă, Alexandru consideră că opera lui Barbu este una inspirațională pentru tineri: „Consider că este o operă care influențează tânăra generație să își urmărească visurile. Sper să iau un 8 sau 9”, a spus acesta.

Fără elevi eliminați de la examen

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu informează că nu au existat probleme în privința organizării acestei simulări, toate unitățile de învățământ cu clase liceale putând accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

De asemenea, din cei 2631 elevi care puteau susține simularea probei E.a. a examenului de Bacalaureat 2026, au fost prezenți 2405 elevi (91,41%), iar 226 elevi au absentat (8,59%), majoritatea elevi în clasa a XIII-a a învățământului seral și cu frecvență redusă. Nu au fost raportate situații de elevi eliminați.

Simularea examenului de Bacalaureat continuă marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului în data de 25 martie. iar în 26 martie va avea loc proba scrisă la limba maternă. Elevii vor primi rezultatelor în data de 3 aprilie.