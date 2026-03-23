stadiul proiectelor depuse de sibieni în programul de bugetare participativă: oază urbană într-o piațetă din oraș și sute de copaci plantați

Programul de bugetare participativă, prin care cetățenii orașului pot face propuneri de proiecte în vederea implementării lor de către primărie, a fost relansat în anul 2024 după o pauză de 4 ani. În 2025, programul a luat din nou o pauză, iar lucrurile nu sunt încă certe nici pentru anul 2026. Ora de Sibiu a cerut lămuriri municipalității cu privire la stadiul implementării proiectelor declarate câștigătoare.

Primăria municipiului Sibiu publica, în 30 august 2024, lista cu cele 6 proiecte propuse de sibieni în cadrul programului de bugetare participativă, care primiseră cel mai mare număr de voturi din partea cetățenilor și care urmau să fie implementate de administrație. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, menționa atunci, într-un comunicat de presă, că numărul total al inițiativelor depuse a fost de peste 50, dintre care doar 23 îndeplineau criteriile regulamentului. În fine, după parcurgerea tuturor etapelor, 6 proiecte urmau să fie implementate.

Cele 6 proiecte câștigătoare

Cele șase proiecte selectate, care urmează să fie implementate după parcurgerea tuturor etapelor tehnice și procedurilor de achiziție, sunt:

„Oază urbană – Piața Aurarilor și Pasajul Scărilor” (Categoria Sibiu, oraș accesibil), care a primit 162 de voturi. Proiectul constă în renovarea Pasajului Scărilor, refacerea fântânii arteziene și a pavajului din Piața Aurarilor, montarea unui sistem de iluminat public inteligent, amplasarea de mobilier urban cu jardiniere, amplasarea de ghivece cu pomi și plante, instalarea unor panouri cu informații despre istoria zonei și clădirilor și protecția zonei cu piloni. „Velo Park Tematic Sibiu – primul parc velo educativ din România” (Categoria Sibiu, oraș educat), acesta primind 142 de voturi. Primăria Sibiu va amenaja practic un centru de educație rutieră pentru cei care utilizează bicicleta, creând trasee care simulează pistele și condițiile de trafic urban. Acest centru este o premieră în România, fiind inspirat dintr-un model funcțional deja în Viena. „Amenajăm curțile/grădinile școlilor din cartiere si le deschidem si comunității” (Categoria Sibiu, oraș în mișcare), primind 136 de voturi. Practic, zonele verzi din perimetrul unităților de învățământ, cel puțin una în fiecare cartier, vor fi amenajate cu mobilier pentru sport și mișcare, pentru a fi utilizate atât de elevii care merg la cursuri, cât și de copiii din cartier, după ore sau în weekend. Astfel, acest proiect completează programul multianual pe care Primăria Sibiu îl desfășoară de mai mulți ani pentru reamenajarea etapizată a curților unităților de învățământ, inclusiv cu facilități pentru sport. „Zone de relaxare și lectură pe malul Cibinului” (Categoria Sibiu, oraș recreativ), cu 86 de voturi. Vom amenaja două zone de pe malul Cibinului, de-a lungul străzii Râului, cu mobilier urban (bănci, șezlonguri și măsuțe) și căsuțe cu cărți care pot fi citite sau împrumutate. Acest proiect se potrivește foarte bine cu inițiativa Primăriei de a amenaja pe acest mal trasee pietonale, paralele cu pistele pentru biciclete de pe celălalt mal. „Plantăm 1000 de arbori în Sibiu” (Categoria Sibiu, oraș verde), primind 157 de voturi. Zonele în care se vor planta arborii vor fi decise de serviciul public specializat, continuându-se astfel acțiunile constante de plantare pe care Primăria le face în fiecare an pentru a îmbogăți zonele verzi existente și pentru a crea noi astfel de spații. „Lockere Smart în zonele cheie ale orașului” (Categoria Sibiu, oraș inteligent), primind 160 de voturi fiind depus la categoria Sibiu Oraș Inteligent. Lockerele vor fi amplasate în 7 locații des frecventate de sibieni și turiști: Muzeul Astra, Parcul Ștrand, Gară, Coposu/Maternitate, Piața Habermann, Piața Cibin și de-a lungul pistei de biciclete de pe malul Cibinului.

În ce stadiu sunt proiectele

Municipalitatea a transmis, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că implementarea tuturor proiectelor a început în anul 2025, cu analiza fezabilității și realizarea documentațiilor tehnice.

Pentru proiectul Oază urbană – Piața Aurarilor și Pasajul Scărilor au fost achiziționate serviciile de proiectare tehnică în vederea amenajării spațiilor. Documentația va fi finalizată în luna aprilie, iar ulterior se va iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor.

Proiectul Plantăm 1000 de arbori în Sibiu este în curs de implementare. Un număr de 500 de arbori au fost plantați în luna noiembrie 2025, iar următorii 500 de arbori vor fi plantați în cursul acestui an.

Implementarea proiectului Amenajăm curțile/grădinile școlilor din cartiere și le deschidem și comunității va fi bugetată pe lista de investiții aferentă anului 2026 a Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat. Până în prezent s-a analizat de ce echipamente de fitness și de joacă este nevoie în școlile unde spațiul permite astfel de amenajări și care și-au exprimat disponibilitatea de a participa în acest program. În prezent se lucrează la caietul de sarcini și la documentația de atribuire în vederea inițierii procedurii de achiziție pentru amenajare.

Pentru Amplasarea de lockere smart în zonele cheie ale orașului s-a realizat documentația pentru achiziție și va fi bugetat pentru realizare în acest an. După aprobarea bugetului local pentru anul 2026, se va iniția procedura de achiziție pentru furnizare și montaj în 7 locații din Sibiu.

Zonele de relaxare și lectură pe malul Cibinului au fost înglobate într-un proiect mai amplu inițiat de Primăria Sibiu pentru amenajarea pe malurile Cibinului, între strada Gladiolelor și șoseaua Alba Iulia a unei zone de relaxare, cu mobilier urban și astfel de spații pentru lectură. În prezent se lucrează la studiul de fezabilitate.

Velo Park-ul Tematic Sibiu se află în faza de stabilire a temei conceptuale și va urma pașii legali și tehnici pentru realizarea investiției.