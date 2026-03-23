Astăzi, 23 martie, între orele 9:00 și 12:00, elevii liceelor din județul Sibiu au participat la simularea probei de limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026.
Organizarea simulării s-a desfășurat fără probleme, subiectele fiind accesate, multiplicate și distribuite la timp în toate unitățile de învățământ.
Dintre cei 2631 de elevi înscriși pentru această probă, au fost prezenți 2405 (91,41%), iar 226 elevi (8,59%) au absentat, majoritatea fiind din clasele a XIII-a seral sau cu frecvență redusă. Nu s-au înregistrat eliminări de elevi.
Conform calendarului stabilit prin Anexa 1 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, următoarele simulări vor avea loc astfel:
- 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (E)c
- 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului sau specializării (E)d
- 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (E)b
Rezultatele simulărilor vor fi comunicate pe 3 aprilie 2026.
- Vremea se schimbă brusc: temperaturile scad cu 7 grade și vin ploi zilnice acum 1 minut
- Profesorii și cercetătorii pierd aproape jumătate din sporul de doctorat acum 5 minute
- Balaure a revenit pe gazon după 6 luni de absență. ”Am avut emoții mari, parcă eram la debut” / exclusiv video acum 17 minute
- Simularea la Limba Română i-a luat prin surprindere pe elevii sibieni: „Nu mă așteptam să pice Barbu” / video acum 47 de minute
- Start simulare Bac 2026 în Sibiu: prezență mare la prima probă, fără probleme acum o oră