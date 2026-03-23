start simulare bac 2026 în sibiu: prezență mare la prima probă, fără probleme

Astăzi, 23 martie, între orele 9:00 și 12:00, elevii liceelor din județul Sibiu au participat la simularea probei de limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026.

Organizarea simulării s-a desfășurat fără probleme, subiectele fiind accesate, multiplicate și distribuite la timp în toate unitățile de învățământ.

Dintre cei 2631 de elevi înscriși pentru această probă, au fost prezenți 2405 (91,41%), iar 226 elevi (8,59%) au absentat, majoritatea fiind din clasele a XIII-a seral sau cu frecvență redusă. Nu s-au înregistrat eliminări de elevi.

Conform calendarului stabilit prin Anexa 1 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, următoarele simulări vor avea loc astfel: