un tânăr din sibiu, băut și fără permis, a făcut accident cu un tractor neînmatriculat

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind cercetat penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul rutier.

Evenimentul rutier a avut loc în data de 21 martie, în jurul orei 10:00, pe DJ 105 G, în apropierea localității Racovița. Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au au constatat că în urma tamponării, au rezultat doar pagube materiale.

Din primele cercetări a reieșit că, în timp ce conducea un tractor, tânărul din Racovița nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers spre stânga și a acroșat un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 25 de ani, din municipiul Sibiu.

Verificările efectuate de polițiști au stabilit că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar tractorul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

Totodată, în urma testării alcoolscopice, a rezultat o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore.