voleibalistele de la champions sibiu u15, calificate la turneul semifinal 2. ”fetele au arătat caracter”

Echipa de volei Champions Sibiu U15 a câștigat grupa de la Șura Mică și s-a calificat la turneul semifinal 2 al Campionatului Național.

Sala Polivalentă din Șura Mică a găzduit grupa semifinală a Campionatului Național U 15. Fetele de la ACS Champions Sibiu U15 au reușit o performanță remarcabilă, câștigând toate cele patru meciuri și calificându-se în semifinala 2 de pe primul loc.

Sibiencele au trecut, pe rând, de CNNT Craiova (3-1), CSM Lugoj (3-2), Gloria Bistrița (3-0) și Provolei Arad (3-2).

Ultimul meci, cel împotriva lui Provolei Arad, a fost și cel care a stabilit câștigătoarea grupei. A fost un duel tensionat, cu schimburi spectaculoase și răsturnări de situație, încheiat cu victoria Champions la limită, 3-2, într-o atmosferă electrizantă.

„Este o generație care a crescut frumos, care a învățat să rămână unită și să lupte până la capăt. Nu a fost un drum ușor, dar fetele au arătat caracter în momentele importante. Calificarea aceasta este meritată pe deplin și ne dă încredere pentru ce urmează”, a declarat antrenorul echipei sibiene, Andrei Banciu.

În doar câțiva ani de la înființare, Champions Sibiu a ajuns să fie prezent constant în fazele superioare ale competițiilor naționale, iar calificarea echipei U15 între cele mai bune 16 echipe din țară vine după performanțele deja obținute de grupele U13 și U19 în acest sezon. Clubul sibian speră ca și echipa U17 să completeze acest sezon solid.

Tribunele de la Șura Mică au fost pline la fiecare meci, iar atmosfera creată de părinți, copii și susținători a transformat fiecare partidă într-un eveniment în sine.

Lotul echipei Champions Sibiu U15 care a reușit această calificare este format din sportivele:

Pădurean Ema Vasilescu Adela Albu Aylin Mărginean Dariana Cârstea Natalia Popa Natalia Mureșanu Cristina Dinescu Dara Duca Alessia Sarlea Denisa Cinezan Cristina Skladal Teodora Militaru Carla Toacse Maria Gradinariu Emma Gâță Izabella

Sabin Sopa: ”Nu contează doar rezultatul”

Președintele clubului, Sabin Sopa, a subliniat importanța întregului context creat în jurul acestor performanțe. „Pentru noi contează nu doar rezultatul, ci felul în care ajungem la el. Construim în fiecare zi, cu răbdare, cu implicare și cu sprijinul comunității. Ce s-a întâmplat la Șura Mică este o confirmare că suntem pe drumul corect” a punctat Sabin Sopa.

Champions merge mai departe, dar povestea acestui weekend rămâne una despre volei jucat cu pasiune și despre o generație care începe să își facă loc între cele mai bune din țară.