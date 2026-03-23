vremea se schimbă brusc: temperaturile scad cu 7 grade și vin ploi zilnice

Pe scurt: Vremea se schimbă radical: după zile calde, urmează o scădere accentuată a temperaturilor și ploi frecvente. Vezi cum va evolua vremea în fiecare regiune până pe 5 aprilie.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza detaliată pentru intervalul luni, 23 martie 2026 – duminică, 5 aprilie 2026, anunțând schimbări semnificative de temperatură și precipitații în toate regiunile țării.

Potrivit Mediafax, perioada va debuta cu vreme neobișnuit de caldă, urmată de o răcire accentuată și ploi aproape zilnice.

Temperaturi de vară până la finalul lunii martie, apoi răcire bruscă

Între 23 și 26 martie 2026, vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor termice situată între 15 și 18 grade Celsius. Începând cu 27 martie, meteorologii estimează o scădere bruscă a temperaturilor, cu 6-7 grade, astfel încât maximele vor coborî spre 9-13 grade, în funcție de regiune. La finalul lunii martie și începutul lunii aprilie, temperaturile vor crește ușor, media maximelor ajungând din nou la 13-15 grade. Minimele termice vor oscila între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 5 grade în cea de-a doua săptămână a intervalului analizat.

În primele patru zile, valorile termice maxime vor crește de la 12 la 16-18 grade, caracterizând o vreme mult mai caldă decât normalul perioadei. După răcirea din 27-29 martie, temperaturile maxime se vor stabiliza între 11 și 15 grade, iar minimele între 2 și 5 grade.

Ploi aproape zilnice din 26 martie, cu probabilitate crescută la final de lună

Potrivit ANM, precipitațiile vor deveni aproape zilnice începând din 26-27 martie 2026, cu o probabilitate mai mare în ultimele cinci zile ale lunii martie și primele zile din aprilie. În prima parte a intervalului, ploile vor fi izolate, dar după 26 martie se vor extinde pe arii mai largi, afectând toate regiunile țării.

Media valorilor termice maxime va oscila între 12 și 15 grade pe tot parcursul intervalului, iar a minimelor între 3 și 6 grade.

În zonele montane, temperaturile maxime vor varia între 0 și 5 grade, iar minimele între -4 și -1 grad, cu precipitații aproape zilnice, mai ales după 26 martie.

În regiunile sudice și vestice, între 24 și 26 martie, maximele vor atinge 16-18 grade, urmate de o răcire de 6-7 grade, apoi o nouă încălzire până la 15-16 grade la începutul lui aprilie.

În restul țării, maximele vor oscila între 9 și 14 grade după răcirea de la finalul lunii martie.