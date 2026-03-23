weekend de foc pentru pompierii sibieni: peste 220 de intervenții, zeci de incendii de vegetație

Pompierii sibieni au răspuns la 221 de intervenții în acest sfârșit de săptămână, dintre care 167 au fost pentru acordarea primului ajutor și transportarea persoanelor la spital, 19 incendii de vegetație, 2 incendii la bunuri și 33 de alte misiuni preventive.

Sâmbătă, în jurul orei 15:00, pe DN 14, în apropierea localității Ațel, un autoturism a fost distrus de un incendiu provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit la compartimentul motor. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, fără a fi raportate victime.

Tot sâmbătă, în Mediaș, pe strada Virgil Madgearu, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei construcții folosite pentru depozitarea produselor din Piața Agroalimentară. Incendiul a afectat aproximativ 100 mp din acoperișul total de 500 mp și a fost probabil cauzat de un scurtcircuit la un cablu electric neizolat corespunzător. Două autospeciale, o autoscară și un echipaj SMURD au limitat propagarea flăcărilor, fără victime.

Incendiile de vegetație au afectat localități precum Poplaca, Hoghilag, Veștem, Sibiu, Laslea, Săcel, Avrig, Porumbacu de Sus, Gura Râului, Brateiu, Buzd, Ruși, Slimnic și Moșna. Cele mai mari suprafețe au fost în Porumbacu de Sus (100 ha), Săcel (20 ha) și Buzd (15 ha).

ISU Sibiu reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă și se sancționează cu amenzi de 7.500–15.000 lei pentru persoane fizice și 50.000–100.000 lei pentru persoane juridice. Nerespectarea regulilor poate reduce cuantumul subvențiilor APIA. Orice început de incendiu trebuie semnalat imediat la 112.