a făcut milioane de euro din colete pe care nu le deschide: afacerea neobișnuită a unui italian

Pe scurt: Un italian face avere vânzând colete sigilate, fără să le deschidă. Afacerea sa a atras mii de clienți dornici de surprize și a ajuns la milioane de euro pe an.

Un antreprenor italian, Roberto Zaltieri, a reușit să creeze o afacere de aproape 10 milioane de euro anual, vânzând colete sigilate pe care nu le deschide niciodată înainte de a le revinde.

Potrivit adevarul.ro, Zaltieri cumpără la kilogram pachete de la Amazon și de la alți retaileri mari, mizând pe efectul de surpriză care atrage clienții.

În Italia, Zaltieri este considerat unul dintre cei mai mari cumpărători de colete sigilate, în special de la Amazon, de unde preia anual aproximativ 200 de tone de pachete. Pe lângă Amazon, el achiziționează marfă și de la retaileri precum Zara, Zalando, Carrefour, Trussardi, Penny Market sau Asics, dar și de la producători de lenjerie și ciorapi, cum ar fi Goldenpoint, Triumph sau Twinset.

Roberto Zaltieri a început ca muncitor și a ajuns antreprenor cu afaceri de milioane

Drumul lui Zaltieri în afaceri nu a fost unul obișnuit. La 16 ani lucra ca muncitor metalurgist, la 19 ani era faianțar, iar la 21 de ani activa în construcții. La 26 de ani și-a deschis propria firmă în domeniul pardoselilor. Ulterior, după căsătoria cu Giuliana Brunello, a intrat în comerțul cu lenjerie, implicându-se în afacerea socrului său.

Fiecare transport de colete cântărește aproximativ 9.000 de kilograme și costă în jur de 30.000 de euro, prețul de achiziție fiind de circa 3 euro pe kilogram, la care se adaugă transportul. Zaltieri revinde aceste colete cu aproximativ 4 euro pe kilogram către magazine en-gros, outleturi și comercianți ambulanți. Potrivit antreprenorului, aproximativ 90% dintre clienți sunt atrași tocmai de necunoscutul conținutului.

Piața coletelelor sigilate, între succes și riscuri

Zaltieri participă și la licitații online organizate de Amazon, unde a realizat tranzacții de mare volum, inclusiv pentru sute de mii de produse. Nu toate investițiile s-au dovedit însă profitabile. De exemplu, a cumpărat 120.000 de cărți greu de vândut, o parte dintre acestea fiind cedate ulterior la prețuri simbolice.

Antreprenorul recunoaște că piața a fost afectată de pandemie și de dezvoltarea comerțului online, care a schimbat comportamentul consumatorilor. Tot mai mulți tineri preferă să închirieze produse sau să cumpere articole second-hand, în loc să le dețină. Zaltieri a încercat și vânzarea directă către consumatori, dar a renunțat din cauza prețurilor ridicate. De asemenea, a deschis mai multe outleturi, însă majoritatea au fost închise.

Modelul său de afaceri rămâne însă unul inedit, bazat pe curiozitatea clienților și pe volume mari de marfă, chiar dacă nu toate pariurile s-au dovedit câștigătoare.