a fost mai ușor la mate și istorie la simulare la bac. așa zic elevii de la “goga” / video

Elevii sibieni au susținut marți, 24 martie, simularea la proba obligatorie a profilului – matematică sau istorie. Atât elevii de la profilul uman, cât și cei de la real au ieșit cu zâmbetul pe buze, susținând că ambele probe au fost accesibile.

Dacă la proba de limba română elevii au fost surprinși de subiecte, la matematică și istorie acestea au fost considerate accesibile. Majoritatea elevilor sibieni speră la note de peste 9,50 sau chiar 10.

Sandu, elev la Colegiul „Goga”, a declarat: „A picat statul modern român la subiectul III și o parte din Constituție. Mi s-a părut un subiect foarte accesibil. Nu puteai să scrii fără niciun fel de problemă subiectul III și mi se pare că putea să fie și mult mai greu. M-am pregătit cam o săptămână. Am avut un profesor care chiar m-a ajutat. La istorie mă aștept undeva la peste 9,20. N-am nicio preferință referitor la ce pică la Bacalaureat, dar sper să pot să scriu orice”, a spus elevul.

O altă elevă a spus că subiectela au fost accesibile. „La istorie ne-a picat Statul român modern. Din punctul meu de vedere, a fost un subiect foarte accesibil și ușor, și sper să iau o notă cât mai mare, peste 9,50. La română cum a fost? Ușor, am învățat toate operele și n-am avut probleme. La BAC sper să-mi pice un subiect la care mă descurc”, a spus aceasta.

Victor este de aceeași părere, subiectele fiind ușoare și pentru el. „A fost în regulă. Mă așteptam la ceva mai complicat, dar am reușit să rezolv tot. La fel și colegul meu. Mă aștept la un 8,50”, a spus Victor.

Ayana, elevă la profil real, a spus că proba i s-a părut una ușoară. „A fost un exercițiu care m-a pus puțin în dificultate, dar până la urmă am reușit să-l rezolv. Au picat derivatele și, la al doilea exercițiu, integrale și să arătăm că funcția este concavă. Au fost cam aceleași exerciții ca la modelele de Bac. La simulare mă aștept la note între 9 și 10. Am știut chiar tot”, a spus eleva.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu informează că simularea s-a desfășurat fără probleme organizatorice. Toate unitățile de învățământ cu clase liceale au putut accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

Din cei 2.631 de elevi care puteau susține simularea probei E.c) a examenului de Bacalaureat 2026, au fost prezenți 2.396 (91,06%), iar 235 elevi (8,94%) au absentat.